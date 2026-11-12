Houston Rockets'ın Golden State Warriors'ı 115-108 mağlup ettiği karşılaşmada Marcus Smart ile Charles Bassey arasında yaşanan gerginlik, maçın önüne geçen olaylardan biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pota altındaki ribaund mücadelesinde kolları birbirine dolanan iki oyuncu arasında sözlü tartışma yaşandı. Smart, ardından Bassey'ye yumruk savurdu. Yumruğunun Bassey'nin burnunu sıyırdığı görüldü.
Hakemler kararını açıklamadan soyunma odasına doğru yürümeye başlayan Smart, ikinci derece sportmenlik dışı faulle oyundan ihraç edildi.
Karşılaşmanın ardından soyunma odasında basın mensuplarına konuşan Bassey, Smart'ın maç boyunca kontrolsüz ve tehlikeli hareketler yaptığını savundu:
"Bütün maç kirli oynadı. İlk yarıda perde yapmaya çalışırken dizlerimi tuttuğunu hatırlıyorum."
"Ribaund almaya çalışırken elimi tutuyordu. Savunmaya dönmek istedim ve kolumu kurtarmak için bir hareket yaptım. Sonra üzerime gelip yumruk savurdu. Açıkçası çok zavallıca bir hareketti."
Bir maçta kendisine en son ne zaman yumruk savrulduğu sorulan Bassey, şunları söyledi:
"Dürüst olmak gerekirse hatırlamıyorum. Bence bu, sertlik taslamak. Bir şey yapacağını biliyordum, bu yüzden şaşırmadım. Ama bunu yapacağını bilmiyordum."
Smart'ın oynamaktan çok kendisini oyundan attırmak istediğini öne süren Bassey, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bence oynamaya çalışmıyordu. Kendisini oyundan attırmaya çalışıyordu. Oynamak isteseydi bunu yapmazdı. Bence dinlenmek istiyordu, basketbol oynamak değil. Dediğim gibi, sertlik taslıyor."
"Bana, 'Bunu yapma' gibi bir şey söyledi. Ben de 'Neyi yapmayayım?' dedim. Burası yetişkinlerin ligi. Bilmiyorum, sanırım bu gece dinlenmek istiyordu."
Smart, karşılaşmayı iki şutunda da isabet bularak altı sayı, iki ribaund ve bir asistle tamamladı. Bassey ise dörtte üç saha içi isabetiyle yedi sayı, altı ribaund ve bir blok üretti.
Bassey, maç öncesindeki şut antrenmanında Warriors'ın mücadeleci yapısı hakkında da konuşmuştu:
"Burada herkes birbirini seviyor. Bu yüzden kimsenin bize ya da takım arkadaşlarımıza kabadayılık yapmasına izin vermeyeceğiz."
Stephen Curry'nin erken sakatlığına rağmen mücadeleyi bırakmayan Golden State, bir ara farkı bir sayıya kadar indirdi. Ancak Houston, son bölümde yeniden uzaklaşarak galibiyete ulaştı.
Bu sezon üç kez daha karşılaşacak iki takım arasındaki gerginliğin ardından Smart'ın NBA'den ek ceza alıp almayacağı merak ediliyor. Tecrübeli guardın olaya ilişkin açıklaması ise henüz bulunmuyor.
Hakemler kararını açıklamadan soyunma odasına doğru yürümeye başlayan Smart, ikinci derece sportmenlik dışı faulle oyundan ihraç edildi.
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Karşılaşmanın ardından soyunma odasında basın mensuplarına konuşan Bassey, Smart'ın maç boyunca kontrolsüz ve tehlikeli hareketler yaptığını savundu:
"Bütün maç kirli oynadı. İlk yarıda perde yapmaya çalışırken dizlerimi tuttuğunu hatırlıyorum."
"Ribaund almaya çalışırken elimi tutuyordu. Savunmaya dönmek istedim ve kolumu kurtarmak için bir hareket yaptım. Sonra üzerime gelip yumruk savurdu. Açıkçası çok zavallıca bir hareketti."
Bir maçta kendisine en son ne zaman yumruk savrulduğu sorulan Bassey, şunları söyledi:
"Dürüst olmak gerekirse hatırlamıyorum. Bence bu, sertlik taslamak. Bir şey yapacağını biliyordum, bu yüzden şaşırmadım. Ama bunu yapacağını bilmiyordum."
Smart'ın oynamaktan çok kendisini oyundan attırmak istediğini öne süren Bassey, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bence oynamaya çalışmıyordu. Kendisini oyundan attırmaya çalışıyordu. Oynamak isteseydi bunu yapmazdı. Bence dinlenmek istiyordu, basketbol oynamak değil. Dediğim gibi, sertlik taslıyor."
"Bana, 'Bunu yapma' gibi bir şey söyledi. Ben de 'Neyi yapmayayım?' dedim. Burası yetişkinlerin ligi. Bilmiyorum, sanırım bu gece dinlenmek istiyordu."
Smart, karşılaşmayı iki şutunda da isabet bularak altı sayı, iki ribaund ve bir asistle tamamladı. Bassey ise dörtte üç saha içi isabetiyle yedi sayı, altı ribaund ve bir blok üretti.
Bassey, maç öncesindeki şut antrenmanında Warriors'ın mücadeleci yapısı hakkında da konuşmuştu:
"Burada herkes birbirini seviyor. Bu yüzden kimsenin bize ya da takım arkadaşlarımıza kabadayılık yapmasına izin vermeyeceğiz."
Stephen Curry'nin erken sakatlığına rağmen mücadeleyi bırakmayan Golden State, bir ara farkı bir sayıya kadar indirdi. Ancak Houston, son bölümde yeniden uzaklaşarak galibiyete ulaştı.
Bu sezon üç kez daha karşılaşacak iki takım arasındaki gerginliğin ardından Smart'ın NBA'den ek ceza alıp almayacağı merak ediliyor. Tecrübeli guardın olaya ilişkin açıklaması ise henüz bulunmuyor.
Marcus Smart was assessed a flagrant 2 and ejected after throwing a punch at Charles Bassey. https://t.co/50qOhVowK3
— ESPN (@espn) November 12, 2026