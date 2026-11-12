Fenerbahçe, Paris'te uzatmada yıkıldı!

EuroLeague'in 11. haftasında Paris Basketbol'a konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, normal süresi 92-92 biten mücadeleyi uzatmalarda 111-109 kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 01:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Paris'te uzatmada yıkıldı!
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Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 11. hafta maçında Paris Basketbol'a konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Accor Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip, uzatmalar sonucunda 111-109 kaybetti.

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 23-14 geride tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-43 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte toparlanan sarı-lacivertliler, farkı kapatarak skoru 72-72'ye getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte de eşitlik bozulmadı ve normal süre 92-92 sona erdi.

Uzatma bölümünde üstünlüğü ele alan Paris Basketbol, parkeden 111-109 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE 4. KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de bu sezon 4. mağlubiyetini yaşadı. Paris Basketbol ise üst üste 4. galibiyetini elde etti. Fransız temsilcisinin bu sezonki mağlubiyet sayısı 6'da kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 12. haftasında sahasında LDLC ASVEL'i konuk edecek. Paris Basketbol ise Barcelona deplasmanına çıkacak.



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