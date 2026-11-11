The Athletic'ten Sam Amick, Golden State Warriors'ın uzun yıllardır önemli parçalarından biri olan Draymond Green'in geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The TK Show'a katılan Amick, Warriors'ın takas döneminde Green için gelen teklifleri dinlemesini beklediğini söyledi:
"Elbette takas döneminde Draymond için teklifleri dinleyecekler. O da bunu biliyor, biz de biliyoruz. Herkesin bildiği şeyi açıkça söyleyebiliriz."
"Geçen yıl da bu yaşandı. Bucks, Giannis Antetokounmpo için Warriors ile bir anlaşma yapılacaksa Draymond'ın da bu anlaşmada yer alacağını güçlü biçimde düşünüyordu."
Yaz döneminde Golden State ile bir yıllık, 27.7 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Green, 15 Aralık'tan önce takas edilemiyor.
Dört kez All-Star seçilen oyuncunun yalnızca bir yıllık anlaşmaya imza atması da uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizliği koruyor.
Warriors'ta emekli olmak istediğini daha önce açıklayan Green'in, bunu gerçekleştirebilmek için maaşında önemli bir indirimi kabul etmesi gerekebileceği belirtiliyor. 36 yaşındaki oyuncunun böyle bir adıma sıcak bakıp bakmayacağı ise bilinmiyor.
Green, bu sezon 2.8 sayı, 4.9 ribaund, 7.6 asist, 1.0 top çalma ve 0.9 blok ortalamaları yakaladı.
Sayı ortalaması kariyerinin en düşük seviyesinde olsa da tecrübeli oyuncu, savunmadaki etkisini sürdürüyor. Green'in Warriors'a katkısı da kariyeri boyunca yalnızca istatistiklerle ölçülmedi.
Amick, 11 Şubat'taki takas dönemi kapanışına kadar bir ayrılık ihtimalini değerlendirirken Sacramento Kings'i olası adreslerden biri olarak gösterdi.
Kings genel menajeri Scott Perry ile Green arasındaki ilişkiye dikkat çeken Amick, şöyle konuştu:
"Draymond Michigan'lı. Scott Perry'nin de Michigan ile güçlü bağları var ve çok iyi bir ilişkileri bulunuyor. Scott, Draymond'ı çocukluğundan beri tanıyor. Dolayısıyla aralarında bir bağ var."
Green'in kariyerinin bundan sonraki bölümünde genç oyunculara rehberlik etmeye açık olabileceğini savunan Amick, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu biraz fazla ileri götürüyor olabilirim ama Draymond'ın kendi durumunu ve önünde olabilecekleri değerlendirme biçimi beni çok etkiledi. Gençlere rehberlik etme fırsatı için daha az kazanan bir takımda oynamayı kabullenebileceğini düşünebiliyorum."
"Darius Acuff'ı şimdiden kenara çekip konuştu. Bunu her gün yapmasının Kings için gerçekten değerli olabileceğini düşünüyorum."
Green, hazırlık döneminde Kings ile oynanan karşılaşmada, kendisi gibi Michigan'lı olan çaylak Darius Acuff Jr.'a tavsiyelerde bulunmuştu.
Kariyerinde Warriors ile dört şampiyonluk kazanan Green için kazanmak uzun yıllar öncelik oldu. Amick ise tecrübeli oyuncunun artık yeniden yapılanan bir takımda farklı bir rol üstlenmeye açık olabileceği görüşünde.
"Elbette takas döneminde Draymond için teklifleri dinleyecekler. O da bunu biliyor, biz de biliyoruz. Herkesin bildiği şeyi açıkça söyleyebiliriz."
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"Geçen yıl da bu yaşandı. Bucks, Giannis Antetokounmpo için Warriors ile bir anlaşma yapılacaksa Draymond'ın da bu anlaşmada yer alacağını güçlü biçimde düşünüyordu."
Yaz döneminde Golden State ile bir yıllık, 27.7 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Green, 15 Aralık'tan önce takas edilemiyor.
Dört kez All-Star seçilen oyuncunun yalnızca bir yıllık anlaşmaya imza atması da uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizliği koruyor.
Warriors'ta emekli olmak istediğini daha önce açıklayan Green'in, bunu gerçekleştirebilmek için maaşında önemli bir indirimi kabul etmesi gerekebileceği belirtiliyor. 36 yaşındaki oyuncunun böyle bir adıma sıcak bakıp bakmayacağı ise bilinmiyor.
Green, bu sezon 2.8 sayı, 4.9 ribaund, 7.6 asist, 1.0 top çalma ve 0.9 blok ortalamaları yakaladı.
Sayı ortalaması kariyerinin en düşük seviyesinde olsa da tecrübeli oyuncu, savunmadaki etkisini sürdürüyor. Green'in Warriors'a katkısı da kariyeri boyunca yalnızca istatistiklerle ölçülmedi.
Amick, 11 Şubat'taki takas dönemi kapanışına kadar bir ayrılık ihtimalini değerlendirirken Sacramento Kings'i olası adreslerden biri olarak gösterdi.
Kings genel menajeri Scott Perry ile Green arasındaki ilişkiye dikkat çeken Amick, şöyle konuştu:
"Draymond Michigan'lı. Scott Perry'nin de Michigan ile güçlü bağları var ve çok iyi bir ilişkileri bulunuyor. Scott, Draymond'ı çocukluğundan beri tanıyor. Dolayısıyla aralarında bir bağ var."
Green'in kariyerinin bundan sonraki bölümünde genç oyunculara rehberlik etmeye açık olabileceğini savunan Amick, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu biraz fazla ileri götürüyor olabilirim ama Draymond'ın kendi durumunu ve önünde olabilecekleri değerlendirme biçimi beni çok etkiledi. Gençlere rehberlik etme fırsatı için daha az kazanan bir takımda oynamayı kabullenebileceğini düşünebiliyorum."
"Darius Acuff'ı şimdiden kenara çekip konuştu. Bunu her gün yapmasının Kings için gerçekten değerli olabileceğini düşünüyorum."
Green, hazırlık döneminde Kings ile oynanan karşılaşmada, kendisi gibi Michigan'lı olan çaylak Darius Acuff Jr.'a tavsiyelerde bulunmuştu.
Kariyerinde Warriors ile dört şampiyonluk kazanan Green için kazanmak uzun yıllar öncelik oldu. Amick ise tecrübeli oyuncunun artık yeniden yapılanan bir takımda farklı bir rol üstlenmeye açık olabileceği görüşünde.