Lewis Hamilton'dan Gazze'ye destek ziyareti

Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot

Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek Filistinli yaralı ve hastaların kabulü ile Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına yönelik çalışmaları inceledi.

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Vali Halid Mücavir, salı günü Refah Sınır Kapısı'na gerçekleştirdiği ziyarette Hamilton'a eşlik etti.

Ziyaret sırasında Mücavir, Hamilton'a Gazze Şeridi'nden gelen Filistinli yaralı ve hastaların kabulü, bu kişilere gerekli sağlık ve tedavi hizmetlerinin sağlanması ve bölgeye insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Açıklamada, ziyaretin Mücavir'in Hamilton'ı Mısır'ın doğusundaki El Ariş Uluslararası Havalimanı'nda karşılamasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Hamilton'ın ziyaret programı kapsamında, Mısır Kızılayının El Ariş kentindeki lojistik yardım depolarını da ziyaret ederek Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemelerinin hazırlanması ve koordinasyonuna ilişkin çalışmaları inceleyeceği kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların yurt dışında tedavi görebilmek amacıyla bölgeden ayrılması ve insani yardım malzemeleri ile temel ihtiyaçların bölgeye ulaştırılması açısından hayati önem taşıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insan ve mal hareketliliğine getirdiği kısıtlamalar ile Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımın yol açtığı geniş çaplı yıkım, sınır kapısının önemini daha da artırdı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin başta tıbbi malzemeler, gıda ve barınma ihtiyaçları olmak üzere insani yardıma duyduğu ihtiyaç artarken, bölgede yaşanan ağır insani kriz bir dönem kıtlık boyutuna ulaştı.

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotları arasında yer alan Hamilton, kariyeri boyunca 7 kez dünya şampiyonluğu elde etti ve 105 yarış kazandı.

Spor kariyerinin yanı sıra insani yardım, eğitim ve eşitlik alanındaki girişimlere verdiği destekle de tanınan Hamilton, 2021 yılında gençlerin eğitim ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla "Mission 44" adlı vakfı kurdu.

Açıklamaya göre Hamilton, söz konusu vakfa kişisel servetinden 20 milyon sterlin ayırdı.

İngiliz pilot ayrıca çatışma bölgelerinde yaşayan mağdurlara destek sağlamayı amaçlayan insani yardım girişimlerinde de aktif rol alıyor.

🏎️ Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. 🇵🇸 Hamilton, Filistinli yaralı ve hastaların kabulü ile Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi. https://t.co/CPheHNLAHM



— Sporx (@sporx) November 10, 2026

Lewis