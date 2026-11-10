Kadın Milliler, Kamerun ile hazırlık maçı yapacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kamerun ile 2 hazırlık maçı yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 16:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadın Milliler, Kamerun ile hazırlık maçı yapacak
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 UEFA Uluslar Ligi hazırlıkları kapsamında 1 ve 4 Aralık'ta Kamerun ile iki hazırlık maçı oynayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, müsabakaların Antalya'da bulunan Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacağı belirtildi.

Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve yayın bilgilerinin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Milli takım, 2027 UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Slovenya, Macaristan ve Kosova ile mücadele edecek.



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