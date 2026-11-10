Kadın Milliler, Kamerun ile hazırlık maçı yapacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 UEFA Uluslar Ligi hazırlıkları kapsamında 1 ve 4 Aralık'ta Kamerun ile iki hazırlık maçı oynayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, müsabakaların Antalya'da bulunan Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacağı belirtildi.
Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve yayın bilgilerinin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.
Milli takım, 2027 UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Slovenya, Macaristan ve Kosova ile mücadele edecek.
Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve yayın bilgilerinin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.
Milli takım, 2027 UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Slovenya, Macaristan ve Kosova ile mücadele edecek.
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