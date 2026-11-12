Bugün
BİTTİ
Türkiye
1
Belçika
2
CANLI
35'
İtalya
1
Fransa
1
CANLI
36'
Çekya
0
İspanya
0
CANLI
35'
İngiltere
1
Hırvatistan
0
Bugün
BİTTİ
Ermenistan
1
Güney Kıbrıs
1
CANLI
35'
Karadağ
0
Letonya
0
CANLI
37'
San Marino
0
Beyaz Rusya
2
CANLI
36'
Arnavutluk
1
Finlandiya
0

Enes Ünal 726 gün sonra A Milli Takım'la sahaya çıktı!

Yaşadığı sakatlıkların ardından yeniden A Milli Takım kadrosuna davet edilen Enes Ünal, 726 günlük aranın ardından ay-yıldızlı formayla sahaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 22:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Enes Ünal 726 gün sonra A Milli Takım'la sahaya çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milli takıma uzun bir aradan sonra yeniden davet edilen Enes Ünal, 726 gün sonra A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon LaLiga ekibi Getafe'de iyi bir sezon geçiren Enes, Sergen Yalçın'ın forvette görev verdiği isim oldu.

Enes, son olarak A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım 2024'te Galler ile oynadığı maçta forma giymişti.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.