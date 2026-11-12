Enes Ünal 726 gün sonra A Milli Takım'la sahaya çıktı!

Milli takıma uzun bir aradan sonra yeniden davet edilen Enes Ünal, 726 gün sonra A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon LaLiga ekibi Getafe'de iyi bir sezon geçiren Enes, Sergen Yalçın'ın forvette görev verdiği isim oldu.
Enes, son olarak A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım 2024'te Galler ile oynadığı maçta forma giymişti.
Enes, son olarak A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım 2024'te Galler ile oynadığı maçta forma giymişti.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü