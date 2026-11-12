Sergen Yalçın'dan Hakan Çalhanoğlu kararı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında İzmir'de Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk karşılaşmasına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sergen Yalçın'ın ilk maçında yaptığı kadro tercihleri dikkat çekerken, milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun yedekler arasında yer alması öne çıktı.
ORTA SAHADA İSMAİL VE ORKUN TERCİHİ
Sergen Yalçın, orta sahada İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.
Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de yer almaması üzerine kaptanlık pazubandını Merih Demiral taktı.
ORTA SAHADA İSMAİL VE ORKUN TERCİHİ
Sergen Yalçın, orta sahada İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.
Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de yer almaması üzerine kaptanlık pazubandını Merih Demiral taktı.
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