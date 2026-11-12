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Sergen Yalçın'dan Hakan Çalhanoğlu kararı

A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı mücadelede kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de yer almaması dikkat çekti. Merih Demiral kaptanlık pazubandını taktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 20:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan Hakan Çalhanoğlu kararı
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında İzmir'de Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk karşılaşmasına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sergen Yalçın'ın ilk maçında yaptığı kadro tercihleri dikkat çekerken, milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun yedekler arasında yer alması öne çıktı.

ORTA SAHADA İSMAİL VE ORKUN TERCİHİ

Sergen Yalçın, orta sahada İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de yer almaması üzerine kaptanlık pazubandını Merih Demiral taktı.



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