CANLI
90'
Türkiye
1
Belçika
2
Bugün
22:45
İtalya
Fransa
Bugün
22:45
Çekya
İspanya
Bugün
22:45
İngiltere
Hırvatistan
CANLI
90'
Ermenistan
1
Güney Kıbrıs
1
Bugün
22:45
Karadağ
Letonya
Bugün
22:45
San Marino
Beyaz Rusya
Bugün
22:45
Arnavutluk
Finlandiya

Arda Güler'den Belçika'ya füze!

A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler, Belçika karşısında yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta muhteşem bir gole imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 20:22 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 20:35
Arda Güler'den Belçika'ya füze!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız, İzmir'de Belçika'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında sahneye Arda Güler çıktı.

Ceza sahası yayının birkaç metre gerisinden, yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen genç yıldız, sol ayağıyla harika bir vuruş yaptı. Barajı aşan top, kalecinin müdahalesine fırsat vermeden sol köşeden doksana gitti.

Arda Güler'in bu muhteşem golüyle A Milli Takımımız, Belçika karşısında 1-0 öne geçti.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.