Arda Güler'den Belçika'ya füze!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız, İzmir'de Belçika'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında sahneye Arda Güler çıktı.
Ceza sahası yayının birkaç metre gerisinden, yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen genç yıldız, sol ayağıyla harika bir vuruş yaptı. Barajı aşan top, kalecinin müdahalesine fırsat vermeden sol köşeden doksana gitti.
Arda Güler'in bu muhteşem golüyle A Milli Takımımız, Belçika karşısında 1-0 öne geçti.
Ceza sahası yayının birkaç metre gerisinden, yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen genç yıldız, sol ayağıyla harika bir vuruş yaptı. Barajı aşan top, kalecinin müdahalesine fırsat vermeden sol köşeden doksana gitti.
Arda Güler'in bu muhteşem golüyle A Milli Takımımız, Belçika karşısında 1-0 öne geçti.
Futbolda Arda Güler'in bu nefis frikik golü için bir tabir vardır. Neydi? 🤔 https://t.co/m4Xa3NLPvn
— Sporx (@sporx) November 12, 2026
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