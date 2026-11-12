Vasco da Gama'nın hedefi Carlos Vinicius!

Vasco Da Gama, transfer için gözünü Gremio'dan Carlos Vinicius'a çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Globo'da yer alan habere göre, Vasco da Gama, hücum hattında yaşadığı sorunları 31 yaşındaki futbolcu ile bitirmek istiyor.
HEDEF CARLOS VINICIUS
Vasco da Gama'nın, Gremio ile sözleşmesi 31 Aralık 2026'da bitecek Brezilyalı golcüye teklif yaptığı belirtildi.
Vasco da Gama'nın, Vinicius'a Gremio'da kazandığından daha fazla maaş teklif ettiği ve anlaşmanın tamamlanacağına dair iyimser olduğu belirtildi.
KARARI SEZON BİTİNCE
Carlos Vinicius ise şampiyona tamamlandıktan sonra geleceğine dair karar vermek istiyor.
Globo'da yer alan haberde, bu sezon 23 gol atan Vinicius'un, Vasco'nun 2026'da hücum hattı için transfer ettiği 5 oyuncunun toplamından daha fazla (21) gol attığı hatırlatıldı.
Bu sezon 55 maçta 23 gol atan Carlos Vinicius, 2 kez de gol pası verdi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Carlos Vinicius, kariyerinde 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giymişti. Galatasaray'da 14 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
HEDEF CARLOS VINICIUS
Vasco da Gama'nın, Gremio ile sözleşmesi 31 Aralık 2026'da bitecek Brezilyalı golcüye teklif yaptığı belirtildi.
Vasco da Gama'nın, Vinicius'a Gremio'da kazandığından daha fazla maaş teklif ettiği ve anlaşmanın tamamlanacağına dair iyimser olduğu belirtildi.
KARARI SEZON BİTİNCE
Carlos Vinicius ise şampiyona tamamlandıktan sonra geleceğine dair karar vermek istiyor.
Globo'da yer alan haberde, bu sezon 23 gol atan Vinicius'un, Vasco'nun 2026'da hücum hattı için transfer ettiği 5 oyuncunun toplamından daha fazla (21) gol attığı hatırlatıldı.
Bu sezon 55 maçta 23 gol atan Carlos Vinicius, 2 kez de gol pası verdi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Carlos Vinicius, kariyerinde 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giymişti. Galatasaray'da 14 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
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