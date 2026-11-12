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Vasco da Gama'nın hedefi Carlos Vinicius!

Vasco da Gama, Gremio ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek Carlos Vinicius'u kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 16:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Vasco da Gama'nın hedefi Carlos Vinicius!
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Vasco Da Gama, transfer için gözünü Gremio'dan Carlos Vinicius'a çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Globo'da yer alan habere göre, Vasco da Gama, hücum hattında yaşadığı sorunları 31 yaşındaki futbolcu ile bitirmek istiyor.

HEDEF CARLOS VINICIUS

Vasco da Gama'nın, Gremio ile sözleşmesi 31 Aralık 2026'da bitecek Brezilyalı golcüye teklif yaptığı belirtildi.

Vasco da Gama'nın, Vinicius'a Gremio'da kazandığından daha fazla maaş teklif ettiği ve anlaşmanın tamamlanacağına dair iyimser olduğu belirtildi.

KARARI SEZON BİTİNCE

Carlos Vinicius ise şampiyona tamamlandıktan sonra geleceğine dair karar vermek istiyor.

Globo'da yer alan haberde, bu sezon 23 gol atan Vinicius'un, Vasco'nun 2026'da hücum hattı için transfer ettiği 5 oyuncunun toplamından daha fazla (21) gol attığı hatırlatıldı.

Bu sezon 55 maçta 23 gol atan Carlos Vinicius, 2 kez de gol pası verdi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Carlos Vinicius, kariyerinde 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giymişti. Galatasaray'da 14 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



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