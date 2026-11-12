Galatasaray'da transferde soru işaretleri!

Galatasaray'da yaz transfer döneminde de gündeme gelen orta saha ve savunma takviyelerinin yeniden gündem olması taraftarlar arasında ve camiada soru işaretlerine neden oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 08:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da transferde soru işaretleri!
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Galatasaray'da gündem yeniden transfer... Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde; orta saha, stoper ve sağ beke takviye yapmayı planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, geride kalan yaz transfer döneminde; Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu gibi isimlerle kadrosunu güçlendirmişti.

Sarı-kırmızılılarda Burnley'den orta sahaya transfer edilen Lesley Ugochukwu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Bonservisi Leipzig'te olan ve satın alma opsiyonuyla kiralanan stoper Bitshiabu'nun da Alman ekibine geri dönmesi bekleniyor.



Galatasaray'da yaz transfer döneminde de takviye yapılan orta saha ve savunmaya yeniden transfer planlanması ve yazın kadroya katılan iki isim için ayrılık kararı alınması taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, transfer konusunda planlamanın yanlış olduğunu dile getirdi.

"50 MİLYON EURO FARK OLURDU"

Galatasaray, yaz transfer döneminde adım atmakta geç kaldığı konusunda eleştirilmişti. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise kulübün Eylül ayı Divan Kurulu toplantısında bu eleştirilere cevap vermişti. Özbek'in o dönem yaptığı açıklama şu şekilde:

"İhtiyaçlarımız ne dedik, şampiyon olduk, Avrupa'da da son derece önemli gördüğüm son 16'ya kalma başarısı gösterdik. İyi bir performans sergiledik. Ama eksiklerimizi tespit edelim dedik ve ona göre başlayalım dedik. Ondan önce de bütçemizi yapalım dedik, ne kadar harcama limitimiz var, ne kadar harcayabiliriz diye oturduk planlamalarımızı yaptık.

Transfer döneminde en çok eleştiri aldığımız konulardan biri, geç kalıyorsunuz oldu. Haklı olabilirler ama transfer döneminin başarılı yönetilmesi iki şeye bağlıdır. Bir; yaptığınız transferlerin performansı nasıl, takıma uyumu nasıl ve sahada ne veriyor. İkincisi ve daha önemlisi ise; bu yaptığınız işin finansal boyutu ne. Bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman olarak Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Aynı transferleri temmuz ayının başında veya ortasında yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında olurdu. Bu hususun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Sezon başındaki bonservis rakamı ile bizim yaptığımız bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var.

O gün yapılan eleştirilerden şikayet etmiyorum, haklıdırlar. Erken transfer yapmak ve kampa yetiştirmek önemli ama diğer husus da önemli. Hepiniz izlediniz, yeni transferlerimiz sahada performans göstermeye başladı. Başarılı bir transfer dönemini, Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni transferlerimize hoş geldin diyorum, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim."

GALATASARAY BU KEZ NE YAPACAK?

Galatasaray'ın bu gelişmelerle birlikte ara transfer döneminde atacağı adımlar ve alacağı kararlar büyük bir merakla bekleniyor.  

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