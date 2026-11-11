Fenerbahçe Tarfin'de Chris Silva ayrılığa yakın

Fenerbahçe Tarfin'in tecrübeli pivotu Chris Silva, EuroLeague ekiplerinden Partizan'a transfer olmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 14:51
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Tarfin'de Chris Silva ayrılığa yakın
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Fenerbahçe Tarfin'in 30 yaşındaki Gabonlu pivotu Chris Silva, EuroLeague ekiplerinden Partizan'a transfer olmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BasketNews'in kaynaklarına dayandırdığı habere göre Chris Silva, Sırbistan temsilcisi Partizan ile anlaşmaya çok yakın. Silva'nın Partizan ile ileri aşamada görüşmeler yürüttüğünü ilk olarak Basketball Sphere duyurmuştu.

BU SEZON DÖRT MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'de bu sezon sınırlı süre alan Silva, EuroLeague'de dört maçta forma giydi. Gabonlu pivot, maç başına 6 dakikanın altında süre alırken 1,8 sayı ve 1,2 ribaund ortalamaları yakaladı.

2025-26 sezonunun ortasında sarı-lacivertli ekibe katılan Silva, o sezon sarı lacivertli formayla maç başına 9 dakikanın altında süre alarak 4,4 sayı ve 1,7 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

AEK'DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Silva, İstanbul'a gelmeden önce 2025-26 sezonuna AEK Atina'da iyi bir başlangıç yapmıştı. Tecrübeli pivot, Yunan ekibiyle Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde maç başına yaklaşık 15 sayı ve 8 ribaund ortalaması yakalamıştı.



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