Galatasaray, ayrılığı bildirdi: Lesley Ugochukwu

Galatasaray, büyük umutlarla transferini yaptığı Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırıp, yeni bir orta saha almak için harekete geçecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Devre arasında takımı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu'dan beklenen verimi alamadı. İlk 11'de henüz yer bulamayan, 5'i lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 karşılaşmada 123 dakika görev yapan 20 yaşındaki Fransız futbolcuyla devre arasında vedalaşmayı düşünen sarı-kırmızılılar, yine 23 yaş altı kriterine uygun bir ismi kadrosuna katacak.
3 milyon pound (3.5 milyon euro) karşılığında Burnley'den kiralanan Lesley'in yıllık 2 milyon 650 bin euro maaşı bulunuyor.
MENAJERİNE İLETİLDİ
Galatasaray, Lesley Ugochukwu ile veda kararını Fransız orta saha oyuncusunun menajerine de iletti.
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— Sporx (@sporx) November 10, 2026
Devre arasında takımı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu'dan beklenen verimi alamadı. İlk 11'de henüz yer bulamayan, 5'i lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 karşılaşmada 123 dakika görev yapan 20 yaşındaki Fransız futbolcuyla devre arasında vedalaşmayı düşünen sarı-kırmızılılar, yine 23 yaş altı kriterine uygun bir ismi kadrosuna katacak.
3 milyon pound (3.5 milyon euro) karşılığında Burnley'den kiralanan Lesley'in yıllık 2 milyon 650 bin euro maaşı bulunuyor.
MENAJERİNE İLETİLDİ
Galatasaray, Lesley Ugochukwu ile veda kararını Fransız orta saha oyuncusunun menajerine de iletti.