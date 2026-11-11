Galatasaray, ayrılığı bildirdi: Lesley Ugochukwu

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu kararı menajerine şimdiden bildirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 07:37 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 08:31
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray, ayrılığı bildirdi: Lesley Ugochukwu
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Devre arasında takımı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu'dan beklenen verimi alamadı. İlk 11'de henüz yer bulamayan, 5'i lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 karşılaşmada 123 dakika görev yapan 20 yaşındaki Fransız futbolcuyla devre arasında vedalaşmayı düşünen sarı-kırmızılılar, yine 23 yaş altı kriterine uygun bir ismi kadrosuna katacak.

3 milyon pound (3.5 milyon euro) karşılığında Burnley'den kiralanan Lesley'in yıllık 2 milyon 650 bin euro maaşı bulunuyor.

MENAJERİNE İLETİLDİ

Galatasaray, Lesley Ugochukwu ile veda kararını Fransız orta saha oyuncusunun menajerine de iletti. 



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