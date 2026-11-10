Potanın Perileri, Karadağ karşısında galibiyet peşinde!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 13:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Potanın Perileri, Karadağ karşısında galibiyet peşinde!
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında 11 Kasım Çarşamba günü Karadağ'ı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Başantrenör Frederic Dusart yönetiminde ilk maçına çıkacak ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ı mağlup ederek elemelere iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

Gruptaki diğer müsabakada ise İsrail ile Polonya karşı karşıya gelecek.

Toplam 24 ekibin mücadele edeceği elemelerde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.



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