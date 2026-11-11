Galatasaray Divan Kurulu'nda Cevad Prekazi anıldı

Galatasaray Kasım Ayı olağan Divan Kurulu toplantısında hayatını kaybeden sarı-kırmızıların efsane ismi Cevad Prekazi anıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın eski başkanlarından Alp Yalman ile birlikte Mustafa Denizli, Prekazi ile ilgili konuştu.
Mustafa Denizli'nin konuşmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı görüldü.
Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman: "Çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi sporcu, sözünün eri, inatçıydı. Daha evvel gelmiş geçmiş tüm büyük sporcular gibi Galatasaray'a hizmet etti Prekazi. Her zaman hatırlayacağız, anacağız. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin."
"CEVAD'I UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Mustafa Denizli: "Galatasaray'a adım atalı 43 yıl olmuş. 9 yıl bu şerefli camiada görev yaptım. Çok mutlu günler yaşadık hep beraber. Hüzünlü günlerimiz de oldu. Mutluluğumuz çok daha fazla oldu. 18 yıl bir camiada görev yaptım, bütün gençliğim Altay camiasında geçti. Gençlik ve olgunluk dönemim bu camiada geçti. Camianın bana kattıkları, bana duyduğu güven, Sayın Alp Başkanımızın bir proje olarak beni transfer ettirmesi ayrı bir mutluluktu.
Galatasaray'a futbolcu olarak gelip, teknik heyette görev yapacağımı görüp bana güvendiler. Bu güveni boşa çıkartmadım. Camianın başarılarında pay sahibi olmaya çalıştım. Olduysam bu hayattaki en büyük mutluluklardandır.
Cevad Prekazi'nin transferini Sayın Başkan, beni aradı böyle böyle bir tavsiye var, Cevad geldi dedi, bir maç var oynayacak, takip et dedi. Takip ettik, Cevad'ın transferine karar verdik. Cevad çok renkli bir kişilikti. Çok sık olmasa da 4-5 ayda bir görüşürdük.
Birkaç yıl evvel Belgrad'dan aradığında rahatsız olduğunu söyledi. Çok üzüldüm. Çünkü Cevad ile çok özel anılarım oldu. Çok renkli, çok sevimli ve hatta tüm gençlerin ve çocukların idolüydü. Galatasaray'ın yaşadığı büyük başarılarda gerçekten büyük pay sahibi olan bir sporcuydu. Bazen kızdığım olurdu ona, bazen koltuğumun altına aldığım olurdu.
Yeni Zelanda'ya ağabeyimin yanına gidiyorum, orada da tedavi olacağım dedi. Son konuşmamız o olmuştu. Camialara hizmet eden sporcuların, hele hele böyle ulusal ve uluslararası alanlarda başarıların pay sahibini unutmak mümkün değil.
Gerçekten çok üzüldüğümü paylaşmak istiyorum. Galatasaray'a yaptığı hizmetler için minnettarım. Ben antrenörlüğe başladığım zaman takımın aşağı yukarısı takım arkadaşımdı. Cevad ile 6-7 yaş vardı aramda. Cevad ile çalıştığım için benim bir şansım olarak değerlendiriyorum. Allah rahmet eylesin. Hepimizin, camianın başı sağ olsun."
Mustafa Denizli'nin konuşmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı görüldü.
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Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman: "Çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi sporcu, sözünün eri, inatçıydı. Daha evvel gelmiş geçmiş tüm büyük sporcular gibi Galatasaray'a hizmet etti Prekazi. Her zaman hatırlayacağız, anacağız. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin."
"CEVAD'I UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Mustafa Denizli: "Galatasaray'a adım atalı 43 yıl olmuş. 9 yıl bu şerefli camiada görev yaptım. Çok mutlu günler yaşadık hep beraber. Hüzünlü günlerimiz de oldu. Mutluluğumuz çok daha fazla oldu. 18 yıl bir camiada görev yaptım, bütün gençliğim Altay camiasında geçti. Gençlik ve olgunluk dönemim bu camiada geçti. Camianın bana kattıkları, bana duyduğu güven, Sayın Alp Başkanımızın bir proje olarak beni transfer ettirmesi ayrı bir mutluluktu.
Galatasaray'a futbolcu olarak gelip, teknik heyette görev yapacağımı görüp bana güvendiler. Bu güveni boşa çıkartmadım. Camianın başarılarında pay sahibi olmaya çalıştım. Olduysam bu hayattaki en büyük mutluluklardandır.
Cevad Prekazi'nin transferini Sayın Başkan, beni aradı böyle böyle bir tavsiye var, Cevad geldi dedi, bir maç var oynayacak, takip et dedi. Takip ettik, Cevad'ın transferine karar verdik. Cevad çok renkli bir kişilikti. Çok sık olmasa da 4-5 ayda bir görüşürdük.
Birkaç yıl evvel Belgrad'dan aradığında rahatsız olduğunu söyledi. Çok üzüldüm. Çünkü Cevad ile çok özel anılarım oldu. Çok renkli, çok sevimli ve hatta tüm gençlerin ve çocukların idolüydü. Galatasaray'ın yaşadığı büyük başarılarda gerçekten büyük pay sahibi olan bir sporcuydu. Bazen kızdığım olurdu ona, bazen koltuğumun altına aldığım olurdu.
Yeni Zelanda'ya ağabeyimin yanına gidiyorum, orada da tedavi olacağım dedi. Son konuşmamız o olmuştu. Camialara hizmet eden sporcuların, hele hele böyle ulusal ve uluslararası alanlarda başarıların pay sahibini unutmak mümkün değil.
Gerçekten çok üzüldüğümü paylaşmak istiyorum. Galatasaray'a yaptığı hizmetler için minnettarım. Ben antrenörlüğe başladığım zaman takımın aşağı yukarısı takım arkadaşımdı. Cevad ile 6-7 yaş vardı aramda. Cevad ile çalıştığım için benim bir şansım olarak değerlendiriyorum. Allah rahmet eylesin. Hepimizin, camianın başı sağ olsun."