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Senne Lammens'ten Arda Güler'in golüne övgü!

Belçika'nın kalecisi Senne Lammens, Türkiye karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu. Lammens, Arda Güler'in frikikten attığı harika gole hayran kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 22:21 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 22:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Senne Lammens'ten Arda Güler'in golüne övgü!
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında A Milli Takım'ı 2-1 mağlup eden Belçika'da kaleci Senne Lammens, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin son bölümünde zorlandıklarını ancak galibiyeti hak ettiklerini belirten Lammens, Arda Güler'in frikikten attığı muhteşem gol için de övgü dolu ifadeler kullandı.

"ŞAPKA ÇIKARMAK GEREKİR"

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Arda Güler'in golüne dikkat çeken Belçikalı kaleci, "Maçın son bölümünde zorlandık ama kazanmayı hak ettik. Arda Güler'in golü... Bazı anlarda sadece rakibinizi alkışlarsınız. Öyle bir goldü. Şapka çıkarmak gerekir." dedi.

"TAKIM İÇİN ORADA OLDUM"

Türkiye'nin oyun tarzını da değerlendiren Lammens, "Türkiye biraz 'ya hep ya hiç' tarzında oynadı. Hızlı başladılar ve muhteşem bir gol attılar. İşte o anlarda bazı oyuncularımızın dünya klasında olduğunu görüyorsunuz ama ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum, bu benim özgüvenim için iyi oldu." dedi.

Maçın son bölümünde rakibin baskısına karşı takımına katkı sağladığını belirten Lammens, "Özellikle de maçın sonlarında rakip baskı yapmaya devam etti ve o anlarda takım için orada oldum." diye konuştu.

"PLANI MÜKEMMEL UYGULADIK"

Galibiyeti değerlendiren Belçikalı kaleci, "Sonuç olarak, milli takım teknik direktörü Van Bommel'in planını mükemmel bir şekilde uyguladık. Attığımız goller çok iyi işlenmiş pozisyonlardı. Çok yüksek kalite ve kale önündeki soğukkanlılıkla." sözlerini sarf etti.

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