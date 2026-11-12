Giorgi Kvernadze'nin geleceği için açıklama

Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagnini, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Renzo Castagnini, transfer ve ayrılık konusunda, "Ocak ayında kimseyi satmak istemiyoruz, kimseyi satmaya ihtiyacımız yok ve bu çok önemli bir nokta." diye konuştu.
Castagnini, takımın bu sezon çıkışında büyük pay sahibi olan Giorgi Kvernadze'nin geleceği için gelen soruya da cevap verdi. Renzo Castagnini, "Bu konuyu kendisiyle birlikte ele alıyoruz. Sözleşme uzatma ve serbest kalma maddesiyle ilgili süreçler devam ediyor ve her şeyi yoluna koyabileceğimize eminim. Önünde parlak bir gelecek olabilir ancak kendini geliştirmesi gerekiyor; fiziksel olarak ise en üst seviyede." sözlerini sarf etti.
Frosinone'de bu sezon 12 maçta süre bulan 23 yaşındaki Gürcü yıldız Kvernadze, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Giorgi Kvernadze'nin, Frosinone ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Castagnini, takımın bu sezon çıkışında büyük pay sahibi olan Giorgi Kvernadze'nin geleceği için gelen soruya da cevap verdi. Renzo Castagnini, "Bu konuyu kendisiyle birlikte ele alıyoruz. Sözleşme uzatma ve serbest kalma maddesiyle ilgili süreçler devam ediyor ve her şeyi yoluna koyabileceğimize eminim. Önünde parlak bir gelecek olabilir ancak kendini geliştirmesi gerekiyor; fiziksel olarak ise en üst seviyede." sözlerini sarf etti.
Frosinone'de bu sezon 12 maçta süre bulan 23 yaşındaki Gürcü yıldız Kvernadze, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Giorgi Kvernadze'nin, Frosinone ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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