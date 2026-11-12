Trabzonspor'da yükselen değer: Muçi

Türkiye kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ancak bekleneni veremeyen Ernest Muçi'nin önce geçici, sonra kalıcı adresi Trabzonspor oldu.
Bordo-mavililerin bir sezon kiraladığı, geçen sezon başında da bonservisini aldığı Arnavut orta saha oyuncusu, tabela yapmaya devam ediyor. Geçen sezon bordo-mavili forma altında 35 maçta 15 gol ve 7 asiste ulaşan orta saha oyuncusu, bu sezon gol anlamında değil ama asistte aynı rakamı yakaladı. Muçi, 18 maçta 7 asiste ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TARAFTAR SEVİYOR
Thomas Reis'in hücum gücünde ve saha içi liderlikte özgürlük tanıdığı isimlerden olan Muçi, bu sezon toplam 4 gol kaydetti. Salah ile oyun anlamında iyi bir ikili oluşturan bordo-mavili oyuncunun, özellikle 2-0'dan dönüp 4-3 kazandıkları Çaykur Rizespor deplasmanındaki 3 asisti çok kıymetliydi. 25 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'da olmaktan mutlu. Taraftarın sevdiği isimlerden olan Muçi, beklentilere daha fazla karşılık vermek için yoğun çaba harcıyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Arnavutluk Milli Takımı formasını da giyen Muçi'nin bordo-mavili kulüple 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor.
Bordo-mavililerin bir sezon kiraladığı, geçen sezon başında da bonservisini aldığı Arnavut orta saha oyuncusu, tabela yapmaya devam ediyor. Geçen sezon bordo-mavili forma altında 35 maçta 15 gol ve 7 asiste ulaşan orta saha oyuncusu, bu sezon gol anlamında değil ama asistte aynı rakamı yakaladı. Muçi, 18 maçta 7 asiste ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TARAFTAR SEVİYOR
Thomas Reis'in hücum gücünde ve saha içi liderlikte özgürlük tanıdığı isimlerden olan Muçi, bu sezon toplam 4 gol kaydetti. Salah ile oyun anlamında iyi bir ikili oluşturan bordo-mavili oyuncunun, özellikle 2-0'dan dönüp 4-3 kazandıkları Çaykur Rizespor deplasmanındaki 3 asisti çok kıymetliydi. 25 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'da olmaktan mutlu. Taraftarın sevdiği isimlerden olan Muçi, beklentilere daha fazla karşılık vermek için yoğun çaba harcıyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Arnavutluk Milli Takımı formasını da giyen Muçi'nin bordo-mavili kulüple 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor.