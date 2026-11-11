Kislyak için beklenti 30 milyon euro!

Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, orta sahaya yeniden +4 kontenjanından transfer yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın gündemine aldığı isimlerden biri de CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak oldu.
CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki futbolcusu için beklentisi ortaya çıktı. Rus temsilcisi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 30 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bekliyor.
TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA
Matvey Kislyak, Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.
Genç futbolcu, transfer haberleriyle ilgili, geçtiğimiz günlerde, "Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"SAKİNİM, İLK KEZ YAŞAMIYORUM"
Kislyak, gazetecinin "Bu durum üzerinde baskı yaratıyor mu?" şeklindeki soruya ise "Hayır. Açıkçası her transfer döneminde böyle söylentiler çıkıyor. Şimdi Batrakov da sürekli gol atıyor, bu yüzden söylentiler daha da artıyor. Tamamen sakinim, bu ilk kez yaşanmıyor" yanıtını verdi.
CSKA Moskova forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Matvey Kislyak, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Rus futbolcunun, CSKA Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki futbolcusu için beklentisi ortaya çıktı. Rus temsilcisi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 30 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bekliyor.
TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA
Matvey Kislyak, Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.
Genç futbolcu, transfer haberleriyle ilgili, geçtiğimiz günlerde, "Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"SAKİNİM, İLK KEZ YAŞAMIYORUM"
Kislyak, gazetecinin "Bu durum üzerinde baskı yaratıyor mu?" şeklindeki soruya ise "Hayır. Açıkçası her transfer döneminde böyle söylentiler çıkıyor. Şimdi Batrakov da sürekli gol atıyor, bu yüzden söylentiler daha da artıyor. Tamamen sakinim, bu ilk kez yaşanmıyor" yanıtını verdi.
CSKA Moskova forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Matvey Kislyak, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Rus futbolcunun, CSKA Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.