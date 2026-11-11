Kislyak için beklenti 30 milyon euro!

CSKA Moskova, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak için 30 milyon euro'nun üzerinde bonservis bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Kasım 2026 15:16 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 15:17
Haber: Haberturk.com, Fotoğraf: Imago
Kislyak için beklenti 30 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, orta sahaya yeniden +4 kontenjanından transfer yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın gündemine aldığı isimlerden biri de CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak oldu.

CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki futbolcusu için beklentisi ortaya çıktı. Rus temsilcisi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 30 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bekliyor.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Matvey Kislyak, Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.

Genç futbolcu, transfer haberleriyle ilgili, geçtiğimiz günlerde, "Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"SAKİNİM, İLK KEZ YAŞAMIYORUM"

Kislyak, gazetecinin "Bu durum üzerinde baskı yaratıyor mu?" şeklindeki soruya ise "Hayır. Açıkçası her transfer döneminde böyle söylentiler çıkıyor. Şimdi Batrakov da sürekli gol atıyor, bu yüzden söylentiler daha da artıyor. Tamamen sakinim, bu ilk kez yaşanmıyor" yanıtını verdi.

CSKA Moskova forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Matvey Kislyak, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Rus futbolcunun, CSKA Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.  



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.