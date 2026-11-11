Thomas Reis, Avrupa'da zirvede

Avrupa futbolunda Alman teknik direktörlerin gösterdiği başarılar her zaman dikkat çekerken, bu kez liste başındaki isim tüm futbol dünyasını şaşırttı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'DA ZİRVEDE
Opta Franz'ın paylaştığı verilere göre, Trabzonspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, Avrupa'nın önde gelen liglerindeki tüm Alman meslektaşlarını geride bırakarak zirveye yerleşti.
Bordo-mavili takımla Süper Lig'de kusursuz bir performans sergileyen Reis, maç başına yakaladığı 3,0 puan ortalamasıyla sadece Türkiye'de değil, kıta genelinde de en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmeyi başardı.
23 KEZ RAKİP AĞLARI SARSTI, 6 GOL YEDİ
Listede Reis'in hemen arkasında ise dünya devlerini çalıştıran isimler yer alıyor. Barcelona'nın başında harikalar yaratan Hansi Flick, 2,8 puan ortalamasıyla ikinci sırada bulunurken, Premier Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Brighton&Hove Albion'ı çalıştıran Fabian Hürzeler ise 2,2 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu. Ancak tüm bu önemli isimleri geride bırakarak zirveye oturan Thomas Reis, Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maçta 2 galibiyet aldı. Alman hoca toplam 9 karşılaşmada hiç beraberlik almadı. Reis'le 23 gol bulan Karadeniz ekibi, kalesinde sadece 6 gol gördü.
Opta Franz'ın paylaştığı verilere göre, Trabzonspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, Avrupa'nın önde gelen liglerindeki tüm Alman meslektaşlarını geride bırakarak zirveye yerleşti.
Bordo-mavili takımla Süper Lig'de kusursuz bir performans sergileyen Reis, maç başına yakaladığı 3,0 puan ortalamasıyla sadece Türkiye'de değil, kıta genelinde de en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmeyi başardı.
23 KEZ RAKİP AĞLARI SARSTI, 6 GOL YEDİ
Listede Reis'in hemen arkasında ise dünya devlerini çalıştıran isimler yer alıyor. Barcelona'nın başında harikalar yaratan Hansi Flick, 2,8 puan ortalamasıyla ikinci sırada bulunurken, Premier Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Brighton&Hove Albion'ı çalıştıran Fabian Hürzeler ise 2,2 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu. Ancak tüm bu önemli isimleri geride bırakarak zirveye oturan Thomas Reis, Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maçta 2 galibiyet aldı. Alman hoca toplam 9 karşılaşmada hiç beraberlik almadı. Reis'le 23 gol bulan Karadeniz ekibi, kalesinde sadece 6 gol gördü.