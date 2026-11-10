Atletico Madrid'den Martin Zubimendi hamlesi!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kulüpler kadro planlamalarına hız verirken Atletico Madrid de orta saha takviyesi için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Atletico Madrid Sportif Direktörü Mateu Alemany, orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda İspanyol ekibinin gündemine Arsenal forması giyen Martin Zubimendi girdi.
Sezon başında Real Sociedad'dan Arsenal'e transfer olan Zubimendi'nin Londra ekibinde forma süresinin önemli ölçüde azalması, ara transfer döneminde ayrılık ihtimalini gündeme taşıdı.
ZUBIMENDI'YE YOĞUN İLGİ
Ancak Atletico Madrid'in bu transferde işi kolay olmayacak. Uluslararası tecrübesi ve oyun kurma becerisiyle öne çıkan 27 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın birçok büyük kulübünün ilgisini çekiyor. Real Madrid de kısa süre öncesine kadar Zubimendi'yi transfer listesinde tutan takımlar arasında yer alıyordu.
Topu yönlendirme, pas oyununa katkı sağlama ve savunma dengesini koruma özellikleriyle dikkat çeken İspanyol orta sahanın, Diego Simeone'nin sistemine uyum sağlayabileceği değerlendiriliyor.
Zubimendi'nin Pablo Barrios ile birlikte görev yapması, Simeone'nin orta sahada oluşturmak istediği ikiliyi de ortaya çıkarabilir.
Sezon başında Real Sociedad'dan Arsenal'e transfer olan Zubimendi'nin Londra ekibinde forma süresinin önemli ölçüde azalması, ara transfer döneminde ayrılık ihtimalini gündeme taşıdı.
ZUBIMENDI'YE YOĞUN İLGİ
Ancak Atletico Madrid'in bu transferde işi kolay olmayacak. Uluslararası tecrübesi ve oyun kurma becerisiyle öne çıkan 27 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın birçok büyük kulübünün ilgisini çekiyor. Real Madrid de kısa süre öncesine kadar Zubimendi'yi transfer listesinde tutan takımlar arasında yer alıyordu.
Topu yönlendirme, pas oyununa katkı sağlama ve savunma dengesini koruma özellikleriyle dikkat çeken İspanyol orta sahanın, Diego Simeone'nin sistemine uyum sağlayabileceği değerlendiriliyor.
Zubimendi'nin Pablo Barrios ile birlikte görev yapması, Simeone'nin orta sahada oluşturmak istediği ikiliyi de ortaya çıkarabilir.
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