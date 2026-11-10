Fenerbahçe'de gol yükünü onlar çekiyor!

Fenerbahçe, sezona hücum hattında yaptığı iki önemli transferle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vedat Muriqi'yi Mallorca'dan, Romelu Lukaku'yu ise Napoli'den kadrosuna katan sarı-lacivertliler, iki golcüden büyük beklentiler içerisindeydi. Ancak son haftalarda deneyimli santrforların gol yollarındaki sessizliği dikkat çekti.
LUKAKU VE MURIQI'DEN BEKLENEN KATKI GELMEDİ
Fenerbahçe'nin hücum hattındaki iki önemli ismi son dönemde skor üretmekte zorlandı. Belçikalı golcü Romelu Lukaku, son 6 karşılaşmada yalnızca 1 kez ağları havalandırırken Vedat Muriqi ise bu süreçte 2 gol sevinci yaşadı.
Özellikle hücum hattında beklentilerin yüksek olduğu sarı-lacivertlilerde iki santrforun yaşadığı düşüş, takımın diğer hücum oyuncularının önemini artırdı.
GREENWOOD'DAN 4 GOLLÜK KATKI
Golcülerin sessiz kaldığı dönemde Mason Greenwood, performansıyla ön plana çıktı. İngiliz futbolcu, son 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırarak Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.
İrfan Can Kahveci de yükselen performansıyla dikkat çekti. Son 6 karşılaşmada 3 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, 1 asistlik katkı da sağladı.
Oğuz Aydın ise başarılı performansını skor katkısıyla destekledi. Genç futbolcu, söz konusu süreçte 2 gol ve 2 asist üreterek takımının hücum gücüne önemli katkıda bulundu.
HÜCUMDA YÜKÜ ÜÇ İSİM ÜSTLENDİ
Fenerbahçe'de Lukaku ve Muriqi'nin gol yollarındaki suskunluğuna karşın Greenwood, İrfan Can ve Oğuz Aydın'ın yükselen grafiği teknik heyetin elini güçlendirdi.
Sarı-lacivertlilerde santrforların yeniden gol yollarında etkili olması beklenirken hücum hattındaki diğer isimlerin yakaladığı formun devam etmesi hedefleniyor.
LUKAKU VE MURIQI'DEN BEKLENEN KATKI GELMEDİ
Fenerbahçe'nin hücum hattındaki iki önemli ismi son dönemde skor üretmekte zorlandı. Belçikalı golcü Romelu Lukaku, son 6 karşılaşmada yalnızca 1 kez ağları havalandırırken Vedat Muriqi ise bu süreçte 2 gol sevinci yaşadı.
Özellikle hücum hattında beklentilerin yüksek olduğu sarı-lacivertlilerde iki santrforun yaşadığı düşüş, takımın diğer hücum oyuncularının önemini artırdı.
GREENWOOD'DAN 4 GOLLÜK KATKI
Golcülerin sessiz kaldığı dönemde Mason Greenwood, performansıyla ön plana çıktı. İngiliz futbolcu, son 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırarak Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.
İrfan Can Kahveci de yükselen performansıyla dikkat çekti. Son 6 karşılaşmada 3 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, 1 asistlik katkı da sağladı.
Oğuz Aydın ise başarılı performansını skor katkısıyla destekledi. Genç futbolcu, söz konusu süreçte 2 gol ve 2 asist üreterek takımının hücum gücüne önemli katkıda bulundu.
HÜCUMDA YÜKÜ ÜÇ İSİM ÜSTLENDİ
Fenerbahçe'de Lukaku ve Muriqi'nin gol yollarındaki suskunluğuna karşın Greenwood, İrfan Can ve Oğuz Aydın'ın yükselen grafiği teknik heyetin elini güçlendirdi.
Sarı-lacivertlilerde santrforların yeniden gol yollarında etkili olması beklenirken hücum hattındaki diğer isimlerin yakaladığı formun devam etmesi hedefleniyor.