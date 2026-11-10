EuroLeague'de 11. hafta heyecanı başlıyor!

EuroLeague'de 11. hafta karşılaşmaları 11-13 Kasım tarihlerinde oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 15:29 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 15:51
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
EuroLeague'de 11. hafta heyecanı başlıyor!
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Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 11. haftanın perdesi 11 Kasım Çarşamba günü açılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 11. hafta müsabakaları 11 Kasım Çarşamba, 12 Kasım Perşembe ve 13 Kasım Cuma günü oynanacak.

EuroLeague'de yer alan Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin 11 Kasım Çarşamba, Anadolu Efes ile Beşiktaş ise 13 Kasım Cuma günü sahaya çıkacak.

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Bu sezon 7 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda 4. sırada yer alan Fenerbahçe, 11 Kasım Çarşamba günü Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk olacak. Accor Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Oynadığı maçların 4'ünü kazanan, 6'sını kaybeden 12. basamaktaki Anadolu Efes, 13 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

Organizasyonun geride kalan bölümünde 4 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan 13. sıradaki Beşiktaş ise 13 Kasım Cuma günü Fransa'nın LDLC ASVEL takımına konuk olacak. LDLC Arena'da oynanacak haftanın kapanış mücadelesi, TSİ 22.30'da başlayacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Kasım Çarşamba:

22.45 Partizan (Sırbistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Fenerbahçe Tarfin

12 Kasım Perşembe:

22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.30 Valenci Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Zalgiris (Litvanya)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

13 Kasım Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Virtus Bologna (İtalya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Barcelona (İspanya)

22.30 LDLC ASVEL (Fransa)-Beşiktaş

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