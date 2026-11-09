Osimhen ve Leao'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da hücum hattının iki önemli ismi Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun dönüş takvimi merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda iki futbolcunun da bir süre daha takımdan uzak kalabileceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre Osimhen'in yeniden sahaya çıkması beş haftayı bulabilir. Nijeryalı golcünün Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında görev alması beklenmiyor.
LEAO'DA DAHA UZUN BİR SÜREÇ
Rafael Leao'nun durumunun ise Osimhen'e kıyasla daha ciddi olduğu ifade edildi. Portekizli futbolcunun sağlık raporunda ileri derecede zorlanma ve kanama bulunduğu aktarıldı.
Haberde, Galatasaray sağlık kurulunun Leao için dört haftalık bir tedavi süreci belirlediği kaydedildi. Bu dönemin ardından oyuncuya idman ve güçlendirme programı uygulanacağı belirtildi.
HEDEF 5-6 HAFTADA SAHALARA DÖNÜŞ
Leao'nun tedavi sonrasında doğrudan maçlara dönmesi yerine, fiziksel olarak hazır hale gelmesi için çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor. Portekizli yıldızın toplam 5-6 haftalık süreçte iyileşerek yeniden forma giymesinin hedeflendiği ifade edildi.
Her iki futbolcunun dönüş tarihinin de tedaviye verecekleri yanıt ve saha çalışmalarındaki durumlarına göre netleşmesi bekleniyor.
LEAO'NUN OYNAMAMASI MUHTEMEL ALTI MAÇ
Leao'nun Samsunspor, Aston Villa, Beşiktaş, Rizespor, AEK Atina ve Eyüpspor maçlarında oynaması beklenmiyor.
LEAO'DA DAHA UZUN BİR SÜREÇ
Rafael Leao'nun durumunun ise Osimhen'e kıyasla daha ciddi olduğu ifade edildi. Portekizli futbolcunun sağlık raporunda ileri derecede zorlanma ve kanama bulunduğu aktarıldı.
Haberde, Galatasaray sağlık kurulunun Leao için dört haftalık bir tedavi süreci belirlediği kaydedildi. Bu dönemin ardından oyuncuya idman ve güçlendirme programı uygulanacağı belirtildi.
HEDEF 5-6 HAFTADA SAHALARA DÖNÜŞ
Leao'nun tedavi sonrasında doğrudan maçlara dönmesi yerine, fiziksel olarak hazır hale gelmesi için çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor. Portekizli yıldızın toplam 5-6 haftalık süreçte iyileşerek yeniden forma giymesinin hedeflendiği ifade edildi.
Her iki futbolcunun dönüş tarihinin de tedaviye verecekleri yanıt ve saha çalışmalarındaki durumlarına göre netleşmesi bekleniyor.
LEAO'NUN OYNAMAMASI MUHTEMEL ALTI MAÇ
Leao'nun Samsunspor, Aston Villa, Beşiktaş, Rizespor, AEK Atina ve Eyüpspor maçlarında oynaması beklenmiyor.