Osimhen ve Leao'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüşünün beş haftayı bulabileceği belirtilirken, Rafael Leao'nun da 5-6 hafta içinde yeniden forma giymesinin hedeflendiği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 16:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen ve Leao'dan Galatasaray'a kötü haber
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Galatasaray'da hücum hattının iki önemli ismi Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun dönüş takvimi merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda iki futbolcunun da bir süre daha takımdan uzak kalabileceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre Osimhen'in yeniden sahaya çıkması beş haftayı bulabilir. Nijeryalı golcünün Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında görev alması beklenmiyor.

LEAO'DA DAHA UZUN BİR SÜREÇ

Rafael Leao'nun durumunun ise Osimhen'e kıyasla daha ciddi olduğu ifade edildi. Portekizli futbolcunun sağlık raporunda ileri derecede zorlanma ve kanama bulunduğu aktarıldı.

Haberde, Galatasaray sağlık kurulunun Leao için dört haftalık bir tedavi süreci belirlediği kaydedildi. Bu dönemin ardından oyuncuya idman ve güçlendirme programı uygulanacağı belirtildi.

HEDEF 5-6 HAFTADA SAHALARA DÖNÜŞ

Leao'nun tedavi sonrasında doğrudan maçlara dönmesi yerine, fiziksel olarak hazır hale gelmesi için çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor. Portekizli yıldızın toplam 5-6 haftalık süreçte iyileşerek yeniden forma giymesinin hedeflendiği ifade edildi.

Her iki futbolcunun dönüş tarihinin de tedaviye verecekleri yanıt ve saha çalışmalarındaki durumlarına göre netleşmesi bekleniyor.

LEAO'NUN OYNAMAMASI MUHTEMEL ALTI MAÇ

Leao'nun Samsunspor, Aston Villa, Beşiktaş, Rizespor, AEK Atina ve Eyüpspor maçlarında oynaması beklenmiyor. 


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