Fenerbahçe arsaVev'in Avrupa'da tur sınavı!

UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında Real Sociedad'ı konuk edecek Fenerbahçe arsaVev, ilk maçta aldığı 2-0'lık yenilginin ardından çeyrek final bileti için sahaya çıkacak.

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calendar 10 Kasım 2026 15:13
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe arsaVev'in Avrupa'da tur sınavı!
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında 11 Kasım Çarşamba günü İspanya temsilcisi Real Sociedad'ı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, 28 Ekim'de İspanya'daki turun ilk maçında Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu.

Derbide Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe arsaVev, Real Sociedad'a 3 ve üzeri farklı skorla üstünlük kurması halinde çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara geçilecek.

Fenerbahçe'nin tek farklı skorla galibiyeti, beraberlik veya mağlubiyeti halinde ise Real Sociedad, adını çeyrek finale yazdıracak.



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