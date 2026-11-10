Cucurella: "Arda Güler ile çok başkayız!"

Marc Cucurella, Real Madrid'in en iyi oyuncusu sorusuna Arda Güler yanıtını verdi. İspanyol futbolcu, milli yıldızın sahadaki varlığının takımın oyununa doğrudan etki ettiğini söyledi.

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calendar 10 Kasım 2026 12:48 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 14:43
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Cucurella: 'Arda Güler ile çok başkayız!'
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Arda Guler
Arda Guler
Real Madrid
İspanyol futbolcu Marc Cucurella, Real Madrid kadrosundan yaptığı seçimle Arda Güler'e övgü yağdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yıldız isimlerle dolu kadroda tercihini milli futbolcudan yana kullanan Cucurella, kendisini en çok şaşırtan oyuncunun da Arda olduğunu belirtti.

"ARDA SAHADAYKEN TAKIM DAHA İYİ OYNUYOR"

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Real Madrid'in en iyi oyuncusunun kim olduğu sorulan Cucurella, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Thibaut Courtois gibi isimlerin de seçilebileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Mbappe, Bellingham veya Courtois diyebilirdim. Ancak biraz gözden kaçan bir isim söyleyeceğim: Arda Güler. O sahadayken takım daha iyi oynuyor. Beni en çok şaşırtan oyuncu o oldu."

AVRUPA'NIN EN İYİSİ SORUSUNA YANIT

Cucurella, Avrupa'nın en iyi takımının hangisi olduğu sorusuna ise kendi takımına duyduğu güveni yansıtan bir cevap verdi:

"Biziz. Çok iyi bir dönemden geçiyoruz ve takım oldukça ciddi."

Paris Saint-Germain ile Real Madrid arasında seçim yapması istendiğinde İspanyol futbolcunun yanıtı şöyle oldu:

"Maçlarını çok fazla izlemiyorum. Çok iyi bir takım olduğu doğru ancak şu anda Real Madrid."

MOURINHO'NUN FARKLI YÜZÜ

Jose Mourinho ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Cucurella, Portekizli teknik adamın oyuncularıyla kurduğu iletişime dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcının kamuoyundaki görüntüsünden farklı bir yönü olduğunu anlatan İspanyol oyuncu, şunları söyledi:

"İmajı olumlu anlamda farklı. Oyunculara çok yakın, çok iyi bir insan. Konuşmayı ve şakalaşmayı çok seviyor. Patron olduğu için sözünü dinliyoruz. Benim açımdan örneğin, bu durum sorun değil. O bizim patronumuz ve söylediklerini yapmak zorundayız."

Cucurella, milli takım konusuna da değindi. Yoğun maç takvimine rağmen İspanya Milli Takımı'nda forma giymenin kendisine heyecan verdiğini belirten futbolcu, milli takımda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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