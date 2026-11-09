Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın VAR kaydını yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligde 11. hafta oynanan Samsunspor - Konyaspor ve Beşiktaş - Gençlerbirliği maçlarının VAR kaydı yayımlandı.
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ (DIOMANDE - ORKUN KÖKÇÜ POZİSYONU)
- VAR: "Potansiyel bariz gol şansı ihlali için inceleme öneriyorum."
- VAR: "Pozisyonun önce dışarıda olduğunu göstereceğim."
- VAR: "Akabinde ofsayt kamerasından vereceğim."
- Atilla Karaoğlan: "Tamam, temas dışarıda."
- VAR: "Ofsayt kamerasından veriyorum bariz gol şansı için."
- Atilla Karaoğlan: "Normal hızda oynatır mısın?"
- Atilla Karaoğlan: "Yandaki oyuncuya bakacağım."
- Atilla Karaoğlan: "Evet, topu kontrol etme olasılığına bakalım".
- Atilla Karaoğlan: "Sağ taraftaki oyuncunun yetişip yetişmeme ihtimaline bakıyorum."
- Atilla Karaoğlan: "Bu yüzden sarı kart verdim."
- VAR: "High behind'dan verebilirim istiyorsan."
- Atilla Karaoğlan: "Normal hızda oynat."
- Atilla Karaoğlan: "Tamam, bir de high behind'dan ver."
- Atilla Karaoğlan: "Sağ taraftaki oyuncunun derinliğini görelim."
- Atilla Karaoğlan: "Yavaş, dur burada."
- Atilla Karaoğlan: "Ofsayt kamerasına gel, durdur. Tamam böyle kal."
- Atilla Karaoğlan: "Kademedeki oyuncunun yetişeceğini düşünüyorum."
- Atilla Karaoğlan: "Sarı kartta kalıyorum."
- Atilla Karaoğlan: "Direkt serbest vuruş, pozisyon dışarıda."
- VAR: "Karar senin hocam."
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ (DIOMANDE - ORKUN KÖKÇÜ POZİSYONU)
- VAR: "Potansiyel bariz gol şansı ihlali için inceleme öneriyorum."
- VAR: "Pozisyonun önce dışarıda olduğunu göstereceğim."
- VAR: "Akabinde ofsayt kamerasından vereceğim."
- Atilla Karaoğlan: "Tamam, temas dışarıda."
- VAR: "Ofsayt kamerasından veriyorum bariz gol şansı için."
- Atilla Karaoğlan: "Normal hızda oynatır mısın?"
- Atilla Karaoğlan: "Yandaki oyuncuya bakacağım."
- Atilla Karaoğlan: "Evet, topu kontrol etme olasılığına bakalım".
- Atilla Karaoğlan: "Sağ taraftaki oyuncunun yetişip yetişmeme ihtimaline bakıyorum."
- Atilla Karaoğlan: "Bu yüzden sarı kart verdim."
- VAR: "High behind'dan verebilirim istiyorsan."
- Atilla Karaoğlan: "Normal hızda oynat."
- Atilla Karaoğlan: "Tamam, bir de high behind'dan ver."
- Atilla Karaoğlan: "Sağ taraftaki oyuncunun derinliğini görelim."
- Atilla Karaoğlan: "Yavaş, dur burada."
- Atilla Karaoğlan: "Ofsayt kamerasına gel, durdur. Tamam böyle kal."
- Atilla Karaoğlan: "Kademedeki oyuncunun yetişeceğini düşünüyorum."
- Atilla Karaoğlan: "Sarı kartta kalıyorum."
- Atilla Karaoğlan: "Direkt serbest vuruş, pozisyon dışarıda."
- VAR: "Karar senin hocam."
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