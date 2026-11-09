Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'de 11. haftanın Var kayıtları TFF'nin YouTube kanalında yayınlandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 20:03 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 20:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın VAR kaydını yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligde 11. hafta oynanan Samsunspor - Konyaspor ve Beşiktaş - Gençlerbirliği maçlarının VAR kaydı yayımlandı.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ (DIOMANDE - ORKUN KÖKÇÜ POZİSYONU)

- VAR: "Potansiyel bariz gol şansı ihlali için inceleme öneriyorum."

- VAR: "Pozisyonun önce dışarıda olduğunu göstereceğim."

- VAR: "Akabinde ofsayt kamerasından vereceğim."

- Atilla Karaoğlan: "Tamam, temas dışarıda."

- VAR: "Ofsayt kamerasından veriyorum bariz gol şansı için."

- Atilla Karaoğlan: "Normal hızda oynatır mısın?"

- Atilla Karaoğlan: "Yandaki oyuncuya bakacağım."

- Atilla Karaoğlan: "Evet, topu kontrol etme olasılığına bakalım".

- Atilla Karaoğlan: "Sağ taraftaki oyuncunun yetişip yetişmeme ihtimaline bakıyorum."

- Atilla Karaoğlan: "Bu yüzden sarı kart verdim."

- VAR: "High behind'dan verebilirim istiyorsan."

- Atilla Karaoğlan: "Normal hızda oynat."

- Atilla Karaoğlan: "Tamam, bir de high behind'dan ver."

- Atilla Karaoğlan: "Sağ taraftaki oyuncunun derinliğini görelim."

- Atilla Karaoğlan: "Yavaş, dur burada."

- Atilla Karaoğlan: "Ofsayt kamerasına gel, durdur. Tamam böyle kal."

- Atilla Karaoğlan: "Kademedeki oyuncunun yetişeceğini düşünüyorum."

- Atilla Karaoğlan: "Sarı kartta kalıyorum."

- Atilla Karaoğlan: "Direkt serbest vuruş, pozisyon dışarıda."

- VAR: "Karar senin hocam."



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