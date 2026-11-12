U17 Milliler'den Trabzon'da dört gollü şölen!

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. tur ilk maçında San Marino'yu 4-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzon'daki Of İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada millilerin gollerini 12. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu, 28. dakikada Metehan Eksiner ve 48 ile 89. dakikada Yiğit Kabaktaş kaydetti.
Ay-yıldızlıların yer aldığı grubun diğer maçında Kuzey Makedonya, Macaristan'ı 3-2 yendi.
Milliler, bir sonraki maçını 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Macaristan ile oynayacak.
Stat: Of İlçe Stadyumu
Hakemler: Ihar Shumilau, Maksim Arabei, Stipe Brajkovic, Mateo Erceg
Türkiye: Yiğit Baynazoğlu, Yusuf Sivaslıoğlu (Dk.66 Kuzey Akçay), Emre Kırar, Oğuzhan Yurtdaş, Rıdvan Harman (Dk.74 Aras Çelik), Kartal Yılmaz (Dk.66 Ömer Uzun), Metehan Eksiner (Dk.66 Efe Pırasoğlu), Salih Canım, Esad Deniz, Eyüp Çetinkaya (Dk.46 Berat Yavuz), Yiğit Kabaktaş
San Marino: Ryan Michelotti, Mattia Piergiacomi (Dk.82 Davide Frulli), Giacomo Mantali (Dk.82 Alessandro Achilli), Nathan Cola, Victor Jourdain (Dk.89 Mattia Ceccoli), Diego Prendi, Augusto Ceccoli (Dk.75 Samuel Baggiarini), Francesco Mazza, Frencesco Monaldi, Achilie Montebelli, Samuel Mattei
U17 Millî Takımımızın UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Yiğit Baynazoğlu (Ekenler Beton Sivasspor), Yiğit Karabacak (Kasımpaşa A.Ş.), Burak Efe Adıgüzel (Manisa FK)
Defans: Yusuf Sivaslıoğlu (Galatasaray A.Ş.), Mustafa Kuzey Akçay (Trabzonspor A.Ş.), Oğuzhan Yurtdaş (Manisa FK), Efe Kırcı (Beşiktaş A.Ş.), Rıdvan Harman (Fenerbahçe A.Ş.), Aras Çelik (Metro Holding Kayserispor), Emre Kirar (Borussia Dortmund)
Orta Saha: Kartal Yiğithan Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Ömer Talha Uzun (Trabzonspor A.Ş.), Salih Yuşa Canım (Borussia Mönchengladbach), Berat Kadir Yavuz (Rot-Weiss Essen), Eyüp Çetinkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Arda Durmaz (FC Nordsjaelland), Yiğit Kabaktaş (Beşiktaş A.Ş.), Kuzey Yıldız (Galatasaray A.Ş.), Metehan Eksiner (1.FC Nürnberg)
Forvet: Efe Pırasoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Esad Muhammed Deniz (Juventus FC)
Teknik Direktör: Güngör Öztürk
Ay-yıldızlıların yer aldığı grubun diğer maçında Kuzey Makedonya, Macaristan'ı 3-2 yendi.
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Milliler, bir sonraki maçını 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Macaristan ile oynayacak.
Stat: Of İlçe Stadyumu
Hakemler: Ihar Shumilau, Maksim Arabei, Stipe Brajkovic, Mateo Erceg
Türkiye: Yiğit Baynazoğlu, Yusuf Sivaslıoğlu (Dk.66 Kuzey Akçay), Emre Kırar, Oğuzhan Yurtdaş, Rıdvan Harman (Dk.74 Aras Çelik), Kartal Yılmaz (Dk.66 Ömer Uzun), Metehan Eksiner (Dk.66 Efe Pırasoğlu), Salih Canım, Esad Deniz, Eyüp Çetinkaya (Dk.46 Berat Yavuz), Yiğit Kabaktaş
San Marino: Ryan Michelotti, Mattia Piergiacomi (Dk.82 Davide Frulli), Giacomo Mantali (Dk.82 Alessandro Achilli), Nathan Cola, Victor Jourdain (Dk.89 Mattia Ceccoli), Diego Prendi, Augusto Ceccoli (Dk.75 Samuel Baggiarini), Francesco Mazza, Frencesco Monaldi, Achilie Montebelli, Samuel Mattei
U17 Millî Takımımızın UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Yiğit Baynazoğlu (Ekenler Beton Sivasspor), Yiğit Karabacak (Kasımpaşa A.Ş.), Burak Efe Adıgüzel (Manisa FK)
Defans: Yusuf Sivaslıoğlu (Galatasaray A.Ş.), Mustafa Kuzey Akçay (Trabzonspor A.Ş.), Oğuzhan Yurtdaş (Manisa FK), Efe Kırcı (Beşiktaş A.Ş.), Rıdvan Harman (Fenerbahçe A.Ş.), Aras Çelik (Metro Holding Kayserispor), Emre Kirar (Borussia Dortmund)
Orta Saha: Kartal Yiğithan Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Ömer Talha Uzun (Trabzonspor A.Ş.), Salih Yuşa Canım (Borussia Mönchengladbach), Berat Kadir Yavuz (Rot-Weiss Essen), Eyüp Çetinkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Arda Durmaz (FC Nordsjaelland), Yiğit Kabaktaş (Beşiktaş A.Ş.), Kuzey Yıldız (Galatasaray A.Ş.), Metehan Eksiner (1.FC Nürnberg)
Forvet: Efe Pırasoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Esad Muhammed Deniz (Juventus FC)
Teknik Direktör: Güngör Öztürk