Stephen A.'den tartışmalı Lakers yorumu: "Üç beyazla olmaz..."

ESPN yorumcusu Stephen A. Smith, sezona güçlü başlayan Los Angeles Lakers'ın şampiyonluk ihtimalini değerlendirirken oyuncuların ten rengi üzerinden yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 11:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Stephen A.'den tartışmalı Lakers yorumu: 'Üç beyazla olmaz...'
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Stephen A. Smith, en iyi üç oyuncusunun beyaz olmasını gerekçe göstererek Los Angeles Lakers'ın bu sezon şampiyon olacağına inanmadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Luka Doncic'in liderliğinde üst üste altı galibiyet alan Lakers hakkında konuşan Smith, en iyi üç oyuncusu beyaz olan bir takımın şampiyonluk kazanmasını beklemediğini belirtti.

Smith, Awful Announcing tarafından paylaşılan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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"En iyi üç oyuncusu beyaz olan bir NBA takımının şampiyonluk kazandığını hiç görmedim. Böyle bir şey hiç olmadı. Bu yıl da olacağını düşünmüyorum."

Yaz döneminde kadrosunu Doncic'in etrafında yeniden şekillendiren Lakers, Austin Reaves'in yanına Utah Jazz ile yapılan takas yoluyla sözleşme anlaşması kapsamında Walker Kessler'ı eklemişti.

Los Angeles, bu hamle için Utah'a geleceğe ait birden fazla ilk tur draft hakkı ve draft hakkı takas hakkı göndermişti.

Yeni yapı şu ana kadar olumlu sonuç verdi. Lakers, Doncic'in 32 sayı, sekiz ribaund ve 10 asist ürettiği Atlanta Hawks galibiyetiyle serisini altı maça çıkardı.

Yaz döneminde de benzer bir görüş dile getiren ve tepki çeken Smith, fikrinin değişmediğini söyledi:

"Lakers'ın bir şansı var. Sadece bunun şampiyonluğa dönüşeceğini düşünmüyorum."

Konuyu ırk meselesine dönüştürmediğini, yalnızca kendi ifadesiyle "gerçeklerden" bahsettiğini savunan Smith, Larry Bird ve Kevin McHale'in Boston Celtics'inden Golden State Warriors'a kadar geçmiş şampiyonları örnek gösterdi.

"İstediğiniz ismi söyleyebilirsiniz. Benim hayatım boyunca, bu kadar çok siyahi oyuncunun basketbol oynadığı bir ligde en iyi üç oyuncusu beyaz olan bir NBA takımı şampiyon olmadı."

Smith, Doncic'in Lakers ile şampiyonluk kazanmasının, özellikle 2028 Olimpiyatları öncesinde lig ve şehir açısından büyük önem taşıyacağını kabul etti:

"Lig için çok büyük olurdu. Olimpiyatlar için çok büyük olurdu. Los Angeles için, her şey için çok büyük olurdu. Ama olmayacak. Bunun gerçekleşeceğini göremiyorum."

"En iyi üç oyuncusu beyaz olan bir takımla olmaz. Üzgünüm. Bazıları bunun tartışmalı olduğunu düşünebilir. Bana göre değil. Ben gördüğümü söylüyorum."

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