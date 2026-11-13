Dün
BİTTİ
Türkiye
1
Belçika
2
Dün
BİTTİ
İtalya
3
Fransa
1
Dün
BİTTİ
Çekya
0
İspanya
2
Dün
BİTTİ
İngiltere
2
Hırvatistan
1
Dün
BİTTİ
Ermenistan
1
Güney Kıbrıs
1
Dün
BİTTİ
Karadağ
2
Letonya
1
Dün
BİTTİ
San Marino
0
Beyaz Rusya
2
Dün
BİTTİ
Arnavutluk
2
Finlandiya
0

Esenelr Erokspor'dan Avrupa'da gövde gösterisi!

Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Gence'yi deplasmanda 97-66 mağlup ederek grup aşamasını 6'da 6 ile tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 20:52 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 00:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Esenelr Erokspor'dan Avrupa'da gövde gösterisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Esenler Erokspor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu altıncı haftasında konuk olduğu Azerbaycan ekibi Gence'yi 97-66 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gence Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-18 üstün bitiren İstanbul ekibi, soyunma odasına da 55-29 önde gitti.

Üçüncü periyodu 78-48 üstün bitiren Esenler Erokspor, karşılaşmadan da 97-66 galip ayrıldı.

Esenler Erokspor, elde ettiği galibiyetle Avrupa Kupası'nda bu sezon 6'da 6 yaptı.

Gence ise gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı.

 



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.