Olmuyor, olmuyor, ne yapsak olmuyor!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takımımız, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda Belçika'yı ağırladı. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkan milliler, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Golümüzü 20. dakikada frikikten Arda Güler kaydetti.
Belçika'ya galibiyeti getiren goller ise 27. dakikada Kevin De Bruyne ve 30. dakikada Charles De Ketelaere'den geldi.
ARDA'DAN MUHTEŞEM FRİKİK
Karşılaşmanın 20. dakikasında uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Milli yıldız, sol üst köşeye gönderdiği şık vuruşla Türkiye'yi 1-0 öne taşıdı.
BELÇİKA ÜÇ DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
Konuk ekip, 27. dakikada skoru eşitledi. Jeremy Doku'nun pasıyla ceza sahasında buluşan Kevin De Bruyne, sert vuruşuyla ağları havalandırdı.
İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
İkinci yarının başında De Bruyne'nin kullandığı serbest vuruşta Uğurcan Çakır başarılı oldu. Türkiye, 54. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışından şutuyla beraberliği aradı ancak Lammens topu kontrol etti.
59. dakikada De Ketelaere'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşu Uğurcan önledi. Bir dakika sonra Barış Alper Yılmaz'ın yakaladığı önemli fırsatta ise Belçika kalecisi gole izin vermedi.
5. MAÇTA DA PUAN ALAMADIK
Grupta daha önce Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve 3-1, Belçika'ya ise 3-0 kaybeden Türkiye, beşinci karşılaşmasından da puan çıkaramadı. Ay-yıldızlı ekip, bu süreçte rakip filelere üç gol gönderirken kalesinde 13 gol gördü.
BELÇİKA YENİDEN KAZANDI
Bir önceki grup maçında Fransa'ya deplasmanda 4-1 mağlup olan Belçika, Türkiye karşısında kazanarak yeniden galibiyetle buluştu. Konuk ekip, gruptaki beş maçta üç galibiyet ve iki yenilgi aldı.
MİLLİLERİN SIRADAKİ RAKİBİ FRANSA
Bu sonuçla Türkiye, puansız olarak son sırada kaldı ve B Ligi'ne düşmesi kesinleşti. Belçika ise puanını 9'a yükseltti. İtalya-Fransa karşılaşması öncesinde Fransa'nın 10, İtalya'nın 7 puanı bulunuyordu.
A Milli Takım, grubun son haftasında 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Belçika ise aynı gün İtalya'yı ağırlayacak. İki mücadele de TSİ 22.45'te başlayacak.
SERGEN YALÇIN'IN İLK 11'İ
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk karşılaşmasına çıktı.
Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ilk maçında takımını, Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Enes Ünal ilk 11'iyle sahaya sürdü.
Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Deniz Gül, Mustafa Eskihellaç yer aldı.
Sergen Yalçın, aday kadroda yer alan kaleci Serhat Öztaşdelen'e maç kadrosunda yer vermedi.
ENES ÜNAL, 726 GÜN SONRA MİLLİ FORMAYLA
Milli takıma uzun bir aradan sonra yeniden davet edilen Enes Ünal, 726 gün sonra A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı.
Yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon LaLiga ekibi Getafe'de iyi bir sezon geçiren Enes, Sergen Yalçın'ın forvette görev verdiği isim oldu.
Enes, son olarak A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım 2024'te Galler ile oynadığı maçta forma giymişti.
OĞUZ AYDIN SAĞ BEKTE
Sergen Yalçın, Belçika karşısında sağ bekte Oğuz Aydın'a görev verdi.
Yalçın, Zeki Çelik'in tam hazır olmaması nedeniyle sağ bek tercihini Oğuz Aydın'dan yana kullandı. Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEKLER ARASINDA
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bu mücadelede yedekler arasında forma şansı bekledi.
Sergen Yalçın, ilk maçında orta sahada İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.
Hakan'ın ilk 11'de yer almaması üzerine kaptanlık pazubandını Merih Demiral taktı
İZMİR'DE MAÇA BÜYÜK İLGİ
Belçika karşılaşmasına İzmirli futbolseverlerin ilgisi büyük oldu.
Ay-yıldızlı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurdu. Tribünlerde az sayıda Belçikalı taraftar da yer aldı.
Mücadele öncesinde, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler ve hayatını kaybeden eski milli futbolcu Kemal Batmaz için saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Ceza sahası yayının gerisinden Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top sol üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
26. dakikada Belçika eşitliği sağladı. Doku'nun sol kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altıpas gerisinde buluşan De Bruyne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
30. dakikada Belçika öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan De Cuyper pasını ceza sahası içindeki Moreira'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. De Cuyper, önünde kalan topu bu kez altıpas üzerindeki De Ketelaere'ye aktardı. De Ketelaere, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahasına giren De Ketelaere, altıpas üzerinde defans oyuncularının arasında vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Hızlı atakta topla ilerleyen Arda Güler, meşin yuvarlağı ceza sahası solundaki Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kaleci Lammens meşin yuvarlağı kontrol etti.
82. dakikada Zeki Çelik, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Deniz Gül'e aktardı. Deniz Gül'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Lammens meşin yuvarlağı çeldi.
90+2. dakikada ceza sahası içerisindeki Yunus Akgün, meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu kaleci Lammens uzaklaştırdı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın (Dk. 70 Zeki Çelik), Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 70 Salih Özcan), Orkun Kökçü (Dk. 58 Hakan Çalhanoğlu), Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Dk. 80 Can Uzun), Enes Ünal (Dk. 58 Deniz Gül)
Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, De Bruyne (Dk. 69 Trossard), Raskin (Dk. 90+2 Vanaken), Tielemans, Moreira (Dk. 69 Lukebakio), De Ketelaere (Dk. 80 Cuypers), Doku (Dk. 80 Godts)
Goller: Dk. 20 Arda Güler (Türkiye), Dk. 26 De Bruyne, Dk. 30 De Ketelaere (Belçika)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ozan Kabak, Dk. 50 İsmail Yüksek (Türkiye)
Belçika'ya galibiyeti getiren goller ise 27. dakikada Kevin De Bruyne ve 30. dakikada Charles De Ketelaere'den geldi.
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ARDA'DAN MUHTEŞEM FRİKİK
Karşılaşmanın 20. dakikasında uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Milli yıldız, sol üst köşeye gönderdiği şık vuruşla Türkiye'yi 1-0 öne taşıdı.
Milliler, 26. dakikada Orkun Kökçü ile bir kez daha kaleyi yokladı. Ceza sahası dışından yapılan vuruşta kaleci Senne Lammens gole izin vermedi.
Futbolda Arda Güler'in bu nefis frikik golü için bir tabir vardır. Neydi? 🤔 https://t.co/m4Xa3NLPvn
— Sporx (@sporx) November 12, 2026
BELÇİKA ÜÇ DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
Konuk ekip, 27. dakikada skoru eşitledi. Jeremy Doku'nun pasıyla ceza sahasında buluşan Kevin De Bruyne, sert vuruşuyla ağları havalandırdı.
Bu golden üç dakika sonra Belçika üstünlüğü ele geçirdi. Maxim De Cuyper'in hazırladığı pozisyonda Charles De Ketelaere, topu boş kaleye göndererek skoru 2-1'e getirdi.
Kevin de Bruyne'ye engel olamadık. https://t.co/uz8Oljjb5n
— Sporx (@sporx) November 12, 2026
Jeremy Doku'yu durduramıyoruz. https://t.co/W3VAO29slD
— Sporx (@sporx) November 12, 2026
İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
İkinci yarının başında De Bruyne'nin kullandığı serbest vuruşta Uğurcan Çakır başarılı oldu. Türkiye, 54. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışından şutuyla beraberliği aradı ancak Lammens topu kontrol etti.
59. dakikada De Ketelaere'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşu Uğurcan önledi. Bir dakika sonra Barış Alper Yılmaz'ın yakaladığı önemli fırsatta ise Belçika kalecisi gole izin vermedi.
5. MAÇTA DA PUAN ALAMADIK
Grupta daha önce Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve 3-1, Belçika'ya ise 3-0 kaybeden Türkiye, beşinci karşılaşmasından da puan çıkaramadı. Ay-yıldızlı ekip, bu süreçte rakip filelere üç gol gönderirken kalesinde 13 gol gördü.
BELÇİKA YENİDEN KAZANDI
Bir önceki grup maçında Fransa'ya deplasmanda 4-1 mağlup olan Belçika, Türkiye karşısında kazanarak yeniden galibiyetle buluştu. Konuk ekip, gruptaki beş maçta üç galibiyet ve iki yenilgi aldı.
MİLLİLERİN SIRADAKİ RAKİBİ FRANSA
Bu sonuçla Türkiye, puansız olarak son sırada kaldı ve B Ligi'ne düşmesi kesinleşti. Belçika ise puanını 9'a yükseltti. İtalya-Fransa karşılaşması öncesinde Fransa'nın 10, İtalya'nın 7 puanı bulunuyordu.
A Milli Takım, grubun son haftasında 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Belçika ise aynı gün İtalya'yı ağırlayacak. İki mücadele de TSİ 22.45'te başlayacak.
SERGEN YALÇIN'IN İLK 11'İ
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk karşılaşmasına çıktı.
Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ilk maçında takımını, Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Enes Ünal ilk 11'iyle sahaya sürdü.
Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Deniz Gül, Mustafa Eskihellaç yer aldı.
Sergen Yalçın, aday kadroda yer alan kaleci Serhat Öztaşdelen'e maç kadrosunda yer vermedi.
ENES ÜNAL, 726 GÜN SONRA MİLLİ FORMAYLA
Milli takıma uzun bir aradan sonra yeniden davet edilen Enes Ünal, 726 gün sonra A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı.
Yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon LaLiga ekibi Getafe'de iyi bir sezon geçiren Enes, Sergen Yalçın'ın forvette görev verdiği isim oldu.
Enes, son olarak A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım 2024'te Galler ile oynadığı maçta forma giymişti.
OĞUZ AYDIN SAĞ BEKTE
Sergen Yalçın, Belçika karşısında sağ bekte Oğuz Aydın'a görev verdi.
Yalçın, Zeki Çelik'in tam hazır olmaması nedeniyle sağ bek tercihini Oğuz Aydın'dan yana kullandı. Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEKLER ARASINDA
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bu mücadelede yedekler arasında forma şansı bekledi.
Sergen Yalçın, ilk maçında orta sahada İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.
Hakan'ın ilk 11'de yer almaması üzerine kaptanlık pazubandını Merih Demiral taktı
İZMİR'DE MAÇA BÜYÜK İLGİ
Belçika karşılaşmasına İzmirli futbolseverlerin ilgisi büyük oldu.
Ay-yıldızlı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurdu. Tribünlerde az sayıda Belçikalı taraftar da yer aldı.
Mücadele öncesinde, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler ve hayatını kaybeden eski milli futbolcu Kemal Batmaz için saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Ceza sahası yayının gerisinden Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top sol üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
26. dakikada Belçika eşitliği sağladı. Doku'nun sol kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altıpas gerisinde buluşan De Bruyne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
30. dakikada Belçika öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan De Cuyper pasını ceza sahası içindeki Moreira'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. De Cuyper, önünde kalan topu bu kez altıpas üzerindeki De Ketelaere'ye aktardı. De Ketelaere, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahasına giren De Ketelaere, altıpas üzerinde defans oyuncularının arasında vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Hızlı atakta topla ilerleyen Arda Güler, meşin yuvarlağı ceza sahası solundaki Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kaleci Lammens meşin yuvarlağı kontrol etti.
82. dakikada Zeki Çelik, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Deniz Gül'e aktardı. Deniz Gül'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Lammens meşin yuvarlağı çeldi.
90+2. dakikada ceza sahası içerisindeki Yunus Akgün, meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu kaleci Lammens uzaklaştırdı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın (Dk. 70 Zeki Çelik), Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 70 Salih Özcan), Orkun Kökçü (Dk. 58 Hakan Çalhanoğlu), Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Dk. 80 Can Uzun), Enes Ünal (Dk. 58 Deniz Gül)
Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, De Bruyne (Dk. 69 Trossard), Raskin (Dk. 90+2 Vanaken), Tielemans, Moreira (Dk. 69 Lukebakio), De Ketelaere (Dk. 80 Cuypers), Doku (Dk. 80 Godts)
Goller: Dk. 20 Arda Güler (Türkiye), Dk. 26 De Bruyne, Dk. 30 De Ketelaere (Belçika)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ozan Kabak, Dk. 50 İsmail Yüksek (Türkiye)