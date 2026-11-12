Galatasaray'da sağ bek hedefi: Mert Müldür ve Arda Okan Kurtulan

Galatasaray, ara transfer döneminde sağ beke takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların listesinde Türkiye'den iki isim yer alıyor.
MERT MÜLDÜR'E YAKIN TAKİP Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Müldür'ün durumunu yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Mert Müldür konusunda şu ana kadar bir temasta bulundu, sadece 27 yaşındaki futbolcunun durumu yakından takip ediliyor.
ARDA OKAN YİNE LİSTEDE
Galatasaray'ın sağ bek transferi için listesinde Göztepe'den Arda Okan Kurtulan da yer alıyor. Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcuyla yaz transfer döneminde de ilgilenmişti.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Mert Müldür, bu sezon 9 maçta süre buldu. Milli futbolcu, toplamda ise Fenerbahçe'de 127 maçta 5 gol attı ve 13 asist yaptı.
Göztepe'de bu sezon 11 maçta süre bulan Arda Okan Kurtulan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
MERT MÜLDÜR'E YAKIN TAKİP Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Müldür'ün durumunu yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Mert Müldür konusunda şu ana kadar bir temasta bulundu, sadece 27 yaşındaki futbolcunun durumu yakından takip ediliyor.
ARDA OKAN YİNE LİSTEDE
Galatasaray'ın sağ bek transferi için listesinde Göztepe'den Arda Okan Kurtulan da yer alıyor. Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcuyla yaz transfer döneminde de ilgilenmişti.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Mert Müldür, bu sezon 9 maçta süre buldu. Milli futbolcu, toplamda ise Fenerbahçe'de 127 maçta 5 gol attı ve 13 asist yaptı.
Göztepe'de bu sezon 11 maçta süre bulan Arda Okan Kurtulan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.