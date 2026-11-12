Galatasaray'da sağ bek hedefi: Mert Müldür ve Arda Okan Kurtulan

Galatasaray, sağ bek için Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Mert Müldür'ün durumunu takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Arda Okan Kurtulan'ı da gündeminde tutuyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 08:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da sağ bek hedefi: Mert Müldür ve Arda Okan Kurtulan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray, ara transfer döneminde sağ beke takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların listesinde Türkiye'den iki isim yer alıyor.

MERT MÜLDÜR'E YAKIN TAKİP Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Müldür'ün durumunu yakından takip ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Mert Müldür konusunda şu ana kadar bir temasta bulundu, sadece 27 yaşındaki futbolcunun durumu yakından takip ediliyor.

ARDA OKAN YİNE LİSTEDE

Galatasaray'ın sağ bek transferi için listesinde Göztepe'den Arda Okan Kurtulan da yer alıyor. Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcuyla yaz transfer döneminde de ilgilenmişti.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Mert Müldür, bu sezon 9 maçta süre buldu. Milli futbolcu, toplamda ise Fenerbahçe'de 127 maçta 5 gol attı ve 13 asist yaptı.

Göztepe'de bu sezon 11 maçta süre bulan Arda Okan Kurtulan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.  



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.