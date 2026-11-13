İngiltere, Hırvatistan'a Wembley'de geçit vermedi!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup 5. hafta maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARI İNGİLTERE'NİN
Karşılaşmaya etkili başlayan İngiltere, 24. dakikada Morgan Rogers'ın golüyle 1-0 öne geçti. Jude Bellingham'ın hazırladığı pozisyonda topu ağlarla buluşturan Rogers, takımını soyunma odasına üstün götürdü.
HIRVATİSTAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Hırvatistan, 59. dakikada Petar Sucić'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
İngiltere, 63. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Harry Kane, 64. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.
İNGİLTERE SAHASINDA KAZANDI
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı. İngiltere, Wembley'de Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde 12 puanla 2.sırada yer aldı. Hırvatistan ise 3 puana üçüncü sırada yer aldı.
Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARI İNGİLTERE'NİN
Karşılaşmaya etkili başlayan İngiltere, 24. dakikada Morgan Rogers'ın golüyle 1-0 öne geçti. Jude Bellingham'ın hazırladığı pozisyonda topu ağlarla buluşturan Rogers, takımını soyunma odasına üstün götürdü.
HIRVATİSTAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Hırvatistan, 59. dakikada Petar Sucić'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
İngiltere, 63. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Harry Kane, 64. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.
İNGİLTERE SAHASINDA KAZANDI
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı. İngiltere, Wembley'de Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde 12 puanla 2.sırada yer aldı. Hırvatistan ise 3 puana üçüncü sırada yer aldı.
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