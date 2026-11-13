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İngiltere, Hırvatistan'a Wembley'de geçit vermedi!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup 5. hafta mücadelesinde İngiltere, sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 13 Kasım 2026 00:36 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 00:37
Fotoğraf: Imago
İngiltere, Hırvatistan'a Wembley'de geçit vermedi!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup 5. hafta maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARI İNGİLTERE'NİN

Karşılaşmaya etkili başlayan İngiltere, 24. dakikada Morgan Rogers'ın golüyle 1-0 öne geçti. Jude Bellingham'ın hazırladığı pozisyonda topu ağlarla buluşturan Rogers, takımını soyunma odasına üstün götürdü.

HIRVATİSTAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Hırvatistan, 59. dakikada Petar Sucić'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

İngiltere, 63. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Harry Kane, 64. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

İNGİLTERE SAHASINDA KAZANDI

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı. İngiltere, Wembley'de Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde 12 puanla 2.sırada yer aldı. Hırvatistan ise 3 puana üçüncü sırada yer aldı.



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