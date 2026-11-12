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Anadolu Efes'in konuğu Virtus Bologna

Anadolu Efes, EuroLeague'in 11. haftasında 13 Kasım Cuma günü İtalya'nın Virtus Bologna takımını ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 11:27 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 11:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes'in konuğu Virtus Bologna
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Anadolu Efes, EuroLeague'in 11. haftasında 13 Kasım Cuma günü İtalya'nın Virtus Bologna takımını konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, 13. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, evindeki Beşiktaş (89-80) ve Panathinaikos AKTOR (83-68) galibiyetlerinin ardından Paris Basketbol'a iç sahada 95-90 mağlup olmuştu.

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Anadolu Efes gibi 10 maçta 4 galibiyeti bulunan Virtus Bologna, ligde 15. sırada. İtalya temsilcisi, üst üste yaptığı Hapoel, Zalgiris, Beşiktaş ve Dubai Basketbol maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

- Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 924. maçı

Anadolu Efes, Paris Basketbol maçıyla Avrupa'da 924. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 923 karşılaşmada 510 galibiyet, 413 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren yer aldığı EuroLeague'de ise 676. maçını yapacak. Ligdeki 675 müsabakanın 353'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 322'inde mağlup oldu.

İki takım 2000 yılından bu yana 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Anadolu Efes 6, Virtus Bologna ise 5 galibiyet elde etti.

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