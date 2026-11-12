Kazımcan Karataş'tan ayrılık kararı

Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılılara veda edebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda geçen sezon fazla forma şansı bulamadığı için devre arasında Başakşehir'e kiralık giden 23 yaşındaki futbolcu, yeniden ayrılık planları yapmaya başladı.
Galatasaray'da bu sezon 3 maçta 27 dakika forma şansı bulan genç oyuncu, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.
"HER GÜN ÇALIŞIYORUM"
Kazımcan Karataş, ligde son oynanan Amedspor maçı öncesi forma şansı bulamamasıyla ilgili, "Hocamızın takdiri, bazen şanslar geliyor değerlendiriyoruz, bazen şanslar için elimizden geleni yapıyoruz, hiçbir zaman çalışmaktan kaçan bir futbolcu değilim, her zaman da çalışıyorum. Galatasaray armasına en iyi şekilde hizmet etmek için her geçen gün çalışıyorum." sözlerini sarf etmişti.
Galatasaray'da bu sezon 3 maçta 27 dakika forma şansı bulan genç oyuncu, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.
"HER GÜN ÇALIŞIYORUM"
Kazımcan Karataş, ligde son oynanan Amedspor maçı öncesi forma şansı bulamamasıyla ilgili, "Hocamızın takdiri, bazen şanslar geliyor değerlendiriyoruz, bazen şanslar için elimizden geleni yapıyoruz, hiçbir zaman çalışmaktan kaçan bir futbolcu değilim, her zaman da çalışıyorum. Galatasaray armasına en iyi şekilde hizmet etmek için her geçen gün çalışıyorum." sözlerini sarf etmişti.