Gabriel Sara'ya yeni talip!

Napoli, Galatasaray'dan Gabriel Sara ile ilgileniyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu ile Roma da ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 08:18
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara'ya yeni talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'de sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Galatasaray topladığı 28 puanla milli araya liderlik koltuğunda girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda ara transfer döneminin çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SARA'YA BİR TALİP DAHA

İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Napoli, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara ile ilgileniyor.

ROMA DA PEŞİNDE

Haberin detaylarında 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla Napoli'nin yanı sıra Roma'nın da ilgilendiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkan Gabriel Sara bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki Gabriel Sara'nın, güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.  



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.