Gabriel Sara'ya yeni talip!

Trendyol Süper Lig'de sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Galatasaray topladığı 28 puanla milli araya liderlik koltuğunda girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda ara transfer döneminin çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
SARA'YA BİR TALİP DAHA
İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Napoli, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara ile ilgileniyor.
ROMA DA PEŞİNDE
Haberin detaylarında 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla Napoli'nin yanı sıra Roma'nın da ilgilendiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkan Gabriel Sara bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki Gabriel Sara'nın, güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda ara transfer döneminin çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
SARA'YA BİR TALİP DAHA
İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Napoli, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara ile ilgileniyor.
ROMA DA PEŞİNDE
Haberin detaylarında 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla Napoli'nin yanı sıra Roma'nın da ilgilendiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkan Gabriel Sara bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki Gabriel Sara'nın, güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.