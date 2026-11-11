Roland Sallai: "Sağ bekte rahat değildim"

Galatasaray forması giyen Roland Sallai, sağ beke ilk geçtiğinde rahat hissetmediğini ancak bunun üstesinden geldiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 16:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Roland Sallai: 'Sağ bekte rahat değildim'
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Galatasaray forması giyen Roland Sallai, Macaristan Milli Takımı'nın kampında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takımında kenar forvet olarak oynayan ve Galatasaray'da sağ bekte görev yapan Sallai, oynadığı pozisyonlarla ilgili konuştu.

Sallai, "Sağ beke ilk geçtiğimde rahat hissetmiyordum ama ben zor durumların üstesinden gelen bir oyuncuyum. Bu yüzden "Buna alışacağım ve en iyisi olmak istiyorum." dedim." diye konuştu.

Macar futbolcu, "Galatasaray'ın benden beklentisi olduğunu biliyordum ve bana güveneceğini umuyordum; teknik direktörüm, kendimi iyi hissettiğim ve takıma katkı sağlayabileceğim bir pozisyon buldu." sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da bu sezon 14 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı. 



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