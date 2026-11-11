Fenerbahçe, Dirk Kuyt'a veda etti!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik sorumlu olarak görev alan Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Teşekkürler Dirk Kuyt!
Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.
Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu'ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.
Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.
Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.
Yolun açık olsun Dirk!"
SON OLARAK LIVERPOOL MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, Liverpool karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıkmıştı.
Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından geçici olarak göreve getirilen Dirk Kuyt'ın milli maç arasına kadar takımın başında kalacağını açıklamış, daha sonra teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirmişti
DIRK KUYT, SOSYAL MEDYA HESABINDAN FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ
Kuyt da sosyal medya hesabından sarı lacivertli kulübe veda etti.
"Teşekkürler, Fenerbahçe
Fenerbahçe'deki yolculuğum şimdilik sona eriyor.
Öncelikle bana güvenen ve kulübün birinci yardımcı antrenörü olarak görev yapma fırsatı veren Başkanımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.
Geride kalan birkaç ay yoğun ve zorluydu ama her şeyden önce çok özeldi. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olarak geçirdiğim her anın tadını çıkardım.
Bu dönemin en özel anlarından biri, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı birlikte başarmamızdı. Bu, hepimizin gurur duyabileceği bir başarı.
Teknik direktörümüz ve ekibiyle dört ay boyunca böylesine yakın ve yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenmek kolay değildi. Ancak kulübe, oyunculara ve taraftarlarımıza karşı büyük bir sorumluluk hissettim ve elimden gelen her şeyi yaptım.
Geçici teknik direktörlük görevimi eski kulübüm Liverpool'a karşı aldığımız Şampiyonlar Ligi galibiyetiyle tamamlamak unutulmaz bir deneyimdi. Teknik direktör olarak ilk Şampiyonlar Ligi maçıma çıkmak ve böylesine özel bir galibiyet elde etmek, Fenerbahçe'den yanımda götürdüğüm diğer güzel anılarla birlikte, ömür boyu hatırlayacağım bir anı olacak.
Şimdi yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na başarılar dileme zamanı.
Daha önce teknik direktörlük yapmış biri olarak, her teknik direktörün kendi kararlarını özgürce alabilmesi ve hem kendisi hem de kulüp için en uygun olduğuna inandığı ekibi kurabilmesi gerektiğini çok iyi biliyorum. Kararını anlayışla karşılıyor ve saygı duyuyorum.
Oyunculara, teknik ekibe, perde arkasında emek veren herkese ve elbette muhteşem taraftarlarımıza tutkuları, destekleri ve birlikte biriktirdiğimiz tüm anılar için teşekkür etmek istiyorum.
Fenerbahçe'ye bundan sonrası için gönülden başarılar diliyorum.
Bu bir veda değil. Yeniden görüşmek üzere.
Her zaman, her yerde, en büyük Fener"
"Teşekkürler Dirk Kuyt!
Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.
Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu'ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.
Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.
Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.
Yolun açık olsun Dirk!"
SON OLARAK LIVERPOOL MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, Liverpool karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıkmıştı.
Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından geçici olarak göreve getirilen Dirk Kuyt'ın milli maç arasına kadar takımın başında kalacağını açıklamış, daha sonra teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirmişti
DIRK KUYT, SOSYAL MEDYA HESABINDAN FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ
Kuyt da sosyal medya hesabından sarı lacivertli kulübe veda etti.
"Teşekkürler, Fenerbahçe
Fenerbahçe'deki yolculuğum şimdilik sona eriyor.
Öncelikle bana güvenen ve kulübün birinci yardımcı antrenörü olarak görev yapma fırsatı veren Başkanımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.
Geride kalan birkaç ay yoğun ve zorluydu ama her şeyden önce çok özeldi. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olarak geçirdiğim her anın tadını çıkardım.
Bu dönemin en özel anlarından biri, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı birlikte başarmamızdı. Bu, hepimizin gurur duyabileceği bir başarı.
Teknik direktörümüz ve ekibiyle dört ay boyunca böylesine yakın ve yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenmek kolay değildi. Ancak kulübe, oyunculara ve taraftarlarımıza karşı büyük bir sorumluluk hissettim ve elimden gelen her şeyi yaptım.
Geçici teknik direktörlük görevimi eski kulübüm Liverpool'a karşı aldığımız Şampiyonlar Ligi galibiyetiyle tamamlamak unutulmaz bir deneyimdi. Teknik direktör olarak ilk Şampiyonlar Ligi maçıma çıkmak ve böylesine özel bir galibiyet elde etmek, Fenerbahçe'den yanımda götürdüğüm diğer güzel anılarla birlikte, ömür boyu hatırlayacağım bir anı olacak.
Şimdi yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na başarılar dileme zamanı.
Daha önce teknik direktörlük yapmış biri olarak, her teknik direktörün kendi kararlarını özgürce alabilmesi ve hem kendisi hem de kulüp için en uygun olduğuna inandığı ekibi kurabilmesi gerektiğini çok iyi biliyorum. Kararını anlayışla karşılıyor ve saygı duyuyorum.
Oyunculara, teknik ekibe, perde arkasında emek veren herkese ve elbette muhteşem taraftarlarımıza tutkuları, destekleri ve birlikte biriktirdiğimiz tüm anılar için teşekkür etmek istiyorum.
Fenerbahçe'ye bundan sonrası için gönülden başarılar diliyorum.
Bu bir veda değil. Yeniden görüşmek üzere.
Her zaman, her yerde, en büyük Fener"