Trabzonspor, Bakü'de farklı kaybetti!

Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında deplasmanda Sabah'a 91-72 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 21:20
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor, Bakü'de farklı kaybetti!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Azerbaycan'ın Sabah ekibine 91-72 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Bakü'de bulunan Milli Cimnastik Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği 18-18 sona ererken, ev sahibi ekip soyunma odasına 40-31 önde gitti.

Üçüncü periyodu 60-52 üstün bitiren Sabah, mücadeleden 91-72 galip ayrıldı.

Trabzonspor, bu sezon A Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Azerbaycan ekibi ise gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.



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