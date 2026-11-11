Sergen Yalçın'ın ilk sınavında 11 arayışı

A Milli Takım'da Belçika karşılaşması öncesi gözler Sergen Yalçın'ın tercihlerine çevrildi. Ay-yıldızlıların başında ilk maçına çıkacak teknik adamın, özellikle orta saha ve hücum hattındaki kararları bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 09:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
Sergen Yalçın'ın ilk sınavında 11 arayışı
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki beşinci maçında İzmir'de Belçika'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Milli takım kariyerine bu karşılaşmayla başlayacak Sergen Yalçın, sahaya süreceği kadro üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Riva'daki son antrenmanın ardından İzmir'e geçecek ay-yıldızlılarda, yapılacak prova ilk 11'in şekillenmesinde belirleyici olacak.

ARDA GÜLER'İN ROLÜ MERAK KONUSU



Yalçın'ın karar vermesi beklenen noktaların başında orta saha düzeni geliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun yanında görev alacak isim değerlendirilirken, Arda Güler'in hangi bölgede kullanılacağı da hücum planını etkileyecek.

Genç futbolcunun merkezde oyun kurucu rolü üstlenmesi ya da sağ kanatta başlaması, diğer oyuncuların yerleşimini de belirleyecek.

BARIŞ ALPER İÇİN İKİ SEÇENEK

Kenan Yıldız'ın yokluğunda Barış Alper Yılmaz'ın sol kanatta değerlendirilmesi gündemde. Bu tercih halinde santrfor pozisyonu için Enes Ünal ve Deniz Gül seçenekleri öne çıkıyor.

Barış Alper'in hücumun merkezinde görevlendirilmesi durumunda ise kanatlarda Yunus Akgün ile Oğuz Aydın'ın forma şansı artacak. Teknik heyet, son çalışmada bu alternatifler üzerinden Belçika maçının hücum düzenini netleştirecek.

HEDEF İLK PUAN

Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ettiği grupta ilk dört karşılaşmayı puansız geçen Türkiye, rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.

Deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Belçika'yı bu kez İzmir'de konuk edecek ay-yıldızlılar, Sergen Yalçın yönetimindeki yeni döneme puanla başlayarak A Ligi'nde kalma umutlarını artırmayı hedefliyor. 

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