Sergen Yalçın'ın ilk sınavında 11 arayışı

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki beşinci maçında İzmir'de Belçika'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Milli takım kariyerine bu karşılaşmayla başlayacak Sergen Yalçın, sahaya süreceği kadro üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Riva'daki son antrenmanın ardından İzmir'e geçecek ay-yıldızlılarda, yapılacak prova ilk 11'in şekillenmesinde belirleyici olacak.
ARDA GÜLER'İN ROLÜ MERAK KONUSU
Yalçın'ın karar vermesi beklenen noktaların başında orta saha düzeni geliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun yanında görev alacak isim değerlendirilirken, Arda Güler'in hangi bölgede kullanılacağı da hücum planını etkileyecek.
Genç futbolcunun merkezde oyun kurucu rolü üstlenmesi ya da sağ kanatta başlaması, diğer oyuncuların yerleşimini de belirleyecek.
BARIŞ ALPER İÇİN İKİ SEÇENEK
Kenan Yıldız'ın yokluğunda Barış Alper Yılmaz'ın sol kanatta değerlendirilmesi gündemde. Bu tercih halinde santrfor pozisyonu için Enes Ünal ve Deniz Gül seçenekleri öne çıkıyor.
Barış Alper'in hücumun merkezinde görevlendirilmesi durumunda ise kanatlarda Yunus Akgün ile Oğuz Aydın'ın forma şansı artacak. Teknik heyet, son çalışmada bu alternatifler üzerinden Belçika maçının hücum düzenini netleştirecek.
HEDEF İLK PUAN
Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ettiği grupta ilk dört karşılaşmayı puansız geçen Türkiye, rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.
Deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Belçika'yı bu kez İzmir'de konuk edecek ay-yıldızlılar, Sergen Yalçın yönetimindeki yeni döneme puanla başlayarak A Ligi'nde kalma umutlarını artırmayı hedefliyor.
ARDA GÜLER'İN ROLÜ MERAK KONUSU
Yalçın'ın karar vermesi beklenen noktaların başında orta saha düzeni geliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun yanında görev alacak isim değerlendirilirken, Arda Güler'in hangi bölgede kullanılacağı da hücum planını etkileyecek.
Genç futbolcunun merkezde oyun kurucu rolü üstlenmesi ya da sağ kanatta başlaması, diğer oyuncuların yerleşimini de belirleyecek.
BARIŞ ALPER İÇİN İKİ SEÇENEK
Kenan Yıldız'ın yokluğunda Barış Alper Yılmaz'ın sol kanatta değerlendirilmesi gündemde. Bu tercih halinde santrfor pozisyonu için Enes Ünal ve Deniz Gül seçenekleri öne çıkıyor.
Barış Alper'in hücumun merkezinde görevlendirilmesi durumunda ise kanatlarda Yunus Akgün ile Oğuz Aydın'ın forma şansı artacak. Teknik heyet, son çalışmada bu alternatifler üzerinden Belçika maçının hücum düzenini netleştirecek.
HEDEF İLK PUAN
Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ettiği grupta ilk dört karşılaşmayı puansız geçen Türkiye, rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.
Deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Belçika'yı bu kez İzmir'de konuk edecek ay-yıldızlılar, Sergen Yalçın yönetimindeki yeni döneme puanla başlayarak A Ligi'nde kalma umutlarını artırmayı hedefliyor.