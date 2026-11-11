Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Emre Belözoğlu'ndan olumsuz rapor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun olumsuz rapor verdiği Dorgeles Nene için ocak ayında gelecek teklifler değerlendirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Kasım 2026 10:44
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Emre Belözoğlu'ndan olumsuz rapor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Lige verilen milli araya moralli giren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'yla ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

Öte yandan Fenerbahçe'de lige verilen arada gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte radikal kararlar alınmaya başladı.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de genç yıldız Nene için yolun sonuna gelindiği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Dorgeles Nene ile yolların ayrılabileceği belirtildi.

TEKNİK HEYETİN GÖZÜNE GİREMEDİ

Bu sezon beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, teknik heyetin gözüne giremedi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN OLUMSUZ RAPOR

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun genç futbolcu hakkında olumsuz rapor verdiği öğrenildi.

Nene'nin performansından memnun olmayan yönetimin, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 resmi karşılaşmada görev aldı. Nene bu maçlarda toplam 177 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu süre içerisinde gol ve asist katkısı sağlayamadı.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Nene'nin, güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.