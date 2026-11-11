Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Emre Belözoğlu'ndan olumsuz rapor!

Lige verilen milli araya moralli giren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'yla ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.
Öte yandan Fenerbahçe'de lige verilen arada gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte radikal kararlar alınmaya başladı.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de genç yıldız Nene için yolun sonuna gelindiği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Dorgeles Nene ile yolların ayrılabileceği belirtildi.
TEKNİK HEYETİN GÖZÜNE GİREMEDİ
Bu sezon beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, teknik heyetin gözüne giremedi.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN OLUMSUZ RAPOR
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun genç futbolcu hakkında olumsuz rapor verdiği öğrenildi.
Nene'nin performansından memnun olmayan yönetimin, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 resmi karşılaşmada görev aldı. Nene bu maçlarda toplam 177 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu süre içerisinde gol ve asist katkısı sağlayamadı.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Nene'nin, güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'yla ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.
Öte yandan Fenerbahçe'de lige verilen arada gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte radikal kararlar alınmaya başladı.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de genç yıldız Nene için yolun sonuna gelindiği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Dorgeles Nene ile yolların ayrılabileceği belirtildi.
TEKNİK HEYETİN GÖZÜNE GİREMEDİ
Bu sezon beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, teknik heyetin gözüne giremedi.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN OLUMSUZ RAPOR
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun genç futbolcu hakkında olumsuz rapor verdiği öğrenildi.
Nene'nin performansından memnun olmayan yönetimin, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 resmi karşılaşmada görev aldı. Nene bu maçlarda toplam 177 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu süre içerisinde gol ve asist katkısı sağlayamadı.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Nene'nin, güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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