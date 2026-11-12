Van Bommel'den Trossard ve Beşiktaş sorusuna yanıt

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım'ı 2-1 mağlup eden Belçika'da teknik direktör Mark van Bommel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BEŞİKTAŞ HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"
Trossard'ın milli takım performansı ve Beşiktaş'a transferi hakkında gelen soruyu yanıtlayan Van Bommel, oyuncusundan övgüyle bahsetti.
"Beşiktaş hakkında bir şey söyleyemem. Trossard çok akıllı bir oyuncu. Çok fit. Oyuna sakinlik getiriyor. Bugün de bunu yaptı ve performansı çok iyi."
"ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ"
Karşılaşmayı değerlendiren Van Bommel, gol yedikten sonra iyi toparlandıklarını ancak saha zemininin futbol oynamayı zorlaştırdığını söyledi.
"Biz gol yedikten sonra iyi toparlandık. Yalnız zemin çok kötüydü. Böyle kötü zeminde iyi konsantre olmak lazım. Stadyumu sessizleştirmek için baskı yaptık ve seyirci sessizleşti. Daha iyi hazırlanmak için 4-5 gün hazırlığa ihtiyaç var ama öyle bir şansımız yoktu. 65. dakikaya kadar kontrol bizdeydi, bu da kolay olmadı. Türkiye kazanmak için oynadı. Charles iyi fırsatlar yakaladı, Lammens kalede iyiydi."
NATHAN NGOY'A ÖVGÜ
Savunma oyuncusu Nathan Ngoy'un performansına da değinen Van Bommel, genç futbolcunun başarılı bir maç çıkardığını ifade etti.
"Nathan Ngoy sarı kartlı olduğu için dikkatli olmasını istedim. Çok başarılıydı defansta. Önceden görebiliyordu gelen topları. Fizik durumu da çok iyiydi. Nathan Ngoy çok iyi bir defans oyuncusu."
ARDA GÜLER'İN FRİKİĞİNİ ÖVDÜ
Belçikalı futbolcuların farklı liglerde oynayabilecek kalitede olduğunu belirten Van Bommel, Arda Güler'in frikik golünü de kutlamak gerektiğini söyledi.
"Belçikalı oyuncular her yerde oynayabilir. Trossard gibi, Lukaku gibi iyi oyuncularımız var. Türkiye ilk başta çok hızlı ön baskı yaptı. Arda'nın frikiğini kutlamak lazım."
DE BRUYNE NEDEN HAP İSTEDİ?
Kevin De Bruyne'nin karşılaşma sırasında kendisini iyi hissetmediğini açıklayan Van Bommel, yıldız futbolcunun golünün ardından hap istediğini belirtti.
"Kevin de Bruyne kendini iyi hissetmiyordu. Attığı golden sonra bir hap istedi. Ben de oyunun devamında çıkardım, çünkü pazar günü bir maçımız daha var."
"ÇEYREK FİNALLERE GİTMEK İSTİYORUZ"
Türkiye karşısında tribün atmosferini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını belirten Van Bommel, Belçika'nın grup hedeflerini de anlattı.
"Stadyumun onları destekleyeceğini biliyorduk, çünkü bu onların son şansıydı. Son derece agresif bir şekilde üstümüze geldiler, seyircileri arkalarına aldılar. Arda Güler o serbest vuruşu gole çevirdiğinde stadyum coştu, oysa biz stadyumu sessiz tutmaya çalışmalıydık.
Bununla ne demek istiyorum? Maçı kontrol altında tutmak, topu dolaştırmak, doğru pozisyonlarda olmak, uyum sağlamak ve statik kalmamak, dinamik bir savunma yapısı kurmak, dinamik bir orta saha oluşturmak ve buradan kanatları devreye sokmak. Bir noktada bunu başardık ve ardından iki çok güzel gol attığımızı gördünüz.
Grupta ikinci olmak istiyoruz. Birinci olmak bile hâlâ mümkün ama bu konuda fazla hayal kurmamak lazım. Çeyrek finallere gitmek istiyoruz ve bu yolda iyi ilerliyoruz. İtalya'nın Fransa karşısında bir puan alması üzücü. Bunu Brüksel'de bizim yapmamız gerekirdi. Bu yüzden her halükarda birazdan çıkacak sonucun etkisine bağlı kalacağız. Ama kazanmak istiyoruz ve 60 dakikada olduğu kadar dominant bir oyun sergilemek istiyoruz."
Trossard'ın milli takım performansı ve Beşiktaş'a transferi hakkında gelen soruyu yanıtlayan Van Bommel, oyuncusundan övgüyle bahsetti.
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"Beşiktaş hakkında bir şey söyleyemem. Trossard çok akıllı bir oyuncu. Çok fit. Oyuna sakinlik getiriyor. Bugün de bunu yaptı ve performansı çok iyi."
"ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ"
Karşılaşmayı değerlendiren Van Bommel, gol yedikten sonra iyi toparlandıklarını ancak saha zemininin futbol oynamayı zorlaştırdığını söyledi.
"Biz gol yedikten sonra iyi toparlandık. Yalnız zemin çok kötüydü. Böyle kötü zeminde iyi konsantre olmak lazım. Stadyumu sessizleştirmek için baskı yaptık ve seyirci sessizleşti. Daha iyi hazırlanmak için 4-5 gün hazırlığa ihtiyaç var ama öyle bir şansımız yoktu. 65. dakikaya kadar kontrol bizdeydi, bu da kolay olmadı. Türkiye kazanmak için oynadı. Charles iyi fırsatlar yakaladı, Lammens kalede iyiydi."
NATHAN NGOY'A ÖVGÜ
Savunma oyuncusu Nathan Ngoy'un performansına da değinen Van Bommel, genç futbolcunun başarılı bir maç çıkardığını ifade etti.
"Nathan Ngoy sarı kartlı olduğu için dikkatli olmasını istedim. Çok başarılıydı defansta. Önceden görebiliyordu gelen topları. Fizik durumu da çok iyiydi. Nathan Ngoy çok iyi bir defans oyuncusu."
ARDA GÜLER'İN FRİKİĞİNİ ÖVDÜ
Belçikalı futbolcuların farklı liglerde oynayabilecek kalitede olduğunu belirten Van Bommel, Arda Güler'in frikik golünü de kutlamak gerektiğini söyledi.
"Belçikalı oyuncular her yerde oynayabilir. Trossard gibi, Lukaku gibi iyi oyuncularımız var. Türkiye ilk başta çok hızlı ön baskı yaptı. Arda'nın frikiğini kutlamak lazım."
DE BRUYNE NEDEN HAP İSTEDİ?
Kevin De Bruyne'nin karşılaşma sırasında kendisini iyi hissetmediğini açıklayan Van Bommel, yıldız futbolcunun golünün ardından hap istediğini belirtti.
"Kevin de Bruyne kendini iyi hissetmiyordu. Attığı golden sonra bir hap istedi. Ben de oyunun devamında çıkardım, çünkü pazar günü bir maçımız daha var."
"ÇEYREK FİNALLERE GİTMEK İSTİYORUZ"
Türkiye karşısında tribün atmosferini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını belirten Van Bommel, Belçika'nın grup hedeflerini de anlattı.
"Stadyumun onları destekleyeceğini biliyorduk, çünkü bu onların son şansıydı. Son derece agresif bir şekilde üstümüze geldiler, seyircileri arkalarına aldılar. Arda Güler o serbest vuruşu gole çevirdiğinde stadyum coştu, oysa biz stadyumu sessiz tutmaya çalışmalıydık.
Bununla ne demek istiyorum? Maçı kontrol altında tutmak, topu dolaştırmak, doğru pozisyonlarda olmak, uyum sağlamak ve statik kalmamak, dinamik bir savunma yapısı kurmak, dinamik bir orta saha oluşturmak ve buradan kanatları devreye sokmak. Bir noktada bunu başardık ve ardından iki çok güzel gol attığımızı gördünüz.
Grupta ikinci olmak istiyoruz. Birinci olmak bile hâlâ mümkün ama bu konuda fazla hayal kurmamak lazım. Çeyrek finallere gitmek istiyoruz ve bu yolda iyi ilerliyoruz. İtalya'nın Fransa karşısında bir puan alması üzücü. Bunu Brüksel'de bizim yapmamız gerekirdi. Bu yüzden her halükarda birazdan çıkacak sonucun etkisine bağlı kalacağız. Ama kazanmak istiyoruz ve 60 dakikada olduğu kadar dominant bir oyun sergilemek istiyoruz."