Viktor Gyökeres'ten geleceği için açıklama

Mikel Arteta yönetiminde istediği sıklıkta forma giyemeyen Viktor Gyökeres, İsveç basınından Fotbollskanalen'e geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "FORMA GİYDİĞİM HER MAÇTA KENDİMİ İYİ HİSSETTİM"
Gyökeres, "Forma giydiğim her maçta kendimi iyi hissettim. Maçların çoğunu da kazandık. Elbette kupada Fleetwood'a yenilmek zordu ama kendimi iyi hissediyorum ve takıma katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum." dedi.
"ARTETA İLE İLETİŞİMİMİZ İYİ"
Arteta ile ilişkisine de değinen İsveçli futbolcu, "Teknik direktörle iletişimimiz iyi. Futbol ve oyun tarzımız üzerine konuşuyoruz. Bir maça ilk 11'de başlayacaksam maç öncesinde rakibi ve sahada neler yapmam gerektiğini konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.
69 MAÇTA 23 GOL, 6 ASİST
Geçen yıl yaz transfer döneminde Sporting'den Arsenal'e transfer olan Viktor Gyökeres, İngiliz ekibinde çıktığı 69 maçta 23 gol ve 6 asist kaydetti. İsveçli forvet, bu sezon ise yalnızca iki gol attı.
Gyökeres, "Forma giydiğim her maçta kendimi iyi hissettim. Maçların çoğunu da kazandık. Elbette kupada Fleetwood'a yenilmek zordu ama kendimi iyi hissediyorum ve takıma katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum." dedi.
"ARTETA İLE İLETİŞİMİMİZ İYİ"
Arteta ile ilişkisine de değinen İsveçli futbolcu, "Teknik direktörle iletişimimiz iyi. Futbol ve oyun tarzımız üzerine konuşuyoruz. Bir maça ilk 11'de başlayacaksam maç öncesinde rakibi ve sahada neler yapmam gerektiğini konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.
69 MAÇTA 23 GOL, 6 ASİST
Geçen yıl yaz transfer döneminde Sporting'den Arsenal'e transfer olan Viktor Gyökeres, İngiliz ekibinde çıktığı 69 maçta 23 gol ve 6 asist kaydetti. İsveçli forvet, bu sezon ise yalnızca iki gol attı.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü