Los Angeles Lakers'ın Milwaukee Bucks'ı 123-112 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Luka Doncic, takım arkadaşlarıyla aralarındaki güvenin nasıl oluştuğunu anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Üst üste yedinci galibiyetini alan ve üç maçlık deplasman turunu kayıpsız tamamlayan Lakers'ta Doncic, 32 sayı, beş ribaund ve beş asist üretti.
Sloven yıldız, takımın birlikte geçirdiği yaz kampının önemine dikkat çekti:
"Sanırım her şey bu yaz herkesin Slovenya'ya gelmesiyle başladı. Birlikte dört-beş gün geçirmek ve birbirimizi tanımak çok önemliydi."
"Antrenman kampı başladığında da bu takıma büyük bir inancım vardı. Bence bunu gösteriyoruz."
Maç sırasında ayak bileğini burkan Doncic, sağlık durumuyla ilgili endişeleri de giderdi:
"İyiyim. Bir süre ağrı oluyor ama iyi olacağım. Deplasman turunda üçte üç yaptık. Bu çok iyi."
Lakers'ta Austin Reaves de Milwaukee karşısında 18 sayı ürettikten sonra topuğundaki sorun nedeniyle oyundan çıkmıştı.
Reaves'in maç kaçırması hâlinde nasıl bir yaklaşım benimseyecekleri sorulan Doncic, diğer oyuncuların sorumluluk almaya hazır olması gerektiğini vurguladı:
"Sıradaki oyuncunun hazır olduğu bir anlayışa sahip olmalıyız. Çok ama çok iyi bir oyuncuyu kaybetmiş oluyoruz. Umarım önemli bir şey yoktur ama diğer oyuncuların görevi devralmaya hazır olması gerekiyor."
Reaves ile konuşup konuşmadığı sorusuna ise takım arkadaşının sağlık durumu hakkında ayrıntı vermeden, "Bunu ona sormalısınız" yanıtını verdi.
Doncic, kenardan gelerek 23 sayı atan ve beş üçlükle bu sezonki en yüksek rakamını tekrarlayan Sandro Mamukelashvili'yi de övdü:
"Harikaydı. Bence giderek daha rahat hissediyor. Yeni bir takıma gelmişti ve şimdi daha rahat oynamaya başlıyor. Bu bizim için büyük bir artı."
Deplasman turunu yenilgisiz tamamlamanın takıma ne öğrettiği sorulan yıldız oyuncu, birbirlerine duydukları güvenin zaten var olduğunu belirtti:
"Bilmiyorum, muhtemelen yeni bir şey öğrenmedik. Hepimiz birbirimize inanıyoruz. Ama doğuya gitmek uzun bir yolculuk. Bu turu üçte üçle tamamlamak bize büyük bir özgüven veriyor."
Lakers, galibiyetle derecesini ligin en iyisi olan 11-2'ye taşıdı. Üst üste sekizinci mağlubiyetini alan Milwaukee ise 1-11'e geriledi.
Los Angeles, Bucks'ın yaptığı 19 top kaybından 28 sayı çıkardı.
Lakers, pazar günü Phoenix Suns'a konuk olacak.
Sloven yıldız, takımın birlikte geçirdiği yaz kampının önemine dikkat çekti:
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
"Sanırım her şey bu yaz herkesin Slovenya'ya gelmesiyle başladı. Birlikte dört-beş gün geçirmek ve birbirimizi tanımak çok önemliydi."
"Antrenman kampı başladığında da bu takıma büyük bir inancım vardı. Bence bunu gösteriyoruz."
Maç sırasında ayak bileğini burkan Doncic, sağlık durumuyla ilgili endişeleri de giderdi:
"İyiyim. Bir süre ağrı oluyor ama iyi olacağım. Deplasman turunda üçte üç yaptık. Bu çok iyi."
Lakers'ta Austin Reaves de Milwaukee karşısında 18 sayı ürettikten sonra topuğundaki sorun nedeniyle oyundan çıkmıştı.
Reaves'in maç kaçırması hâlinde nasıl bir yaklaşım benimseyecekleri sorulan Doncic, diğer oyuncuların sorumluluk almaya hazır olması gerektiğini vurguladı:
"Sıradaki oyuncunun hazır olduğu bir anlayışa sahip olmalıyız. Çok ama çok iyi bir oyuncuyu kaybetmiş oluyoruz. Umarım önemli bir şey yoktur ama diğer oyuncuların görevi devralmaya hazır olması gerekiyor."
Reaves ile konuşup konuşmadığı sorusuna ise takım arkadaşının sağlık durumu hakkında ayrıntı vermeden, "Bunu ona sormalısınız" yanıtını verdi.
Doncic, kenardan gelerek 23 sayı atan ve beş üçlükle bu sezonki en yüksek rakamını tekrarlayan Sandro Mamukelashvili'yi de övdü:
"Harikaydı. Bence giderek daha rahat hissediyor. Yeni bir takıma gelmişti ve şimdi daha rahat oynamaya başlıyor. Bu bizim için büyük bir artı."
Deplasman turunu yenilgisiz tamamlamanın takıma ne öğrettiği sorulan yıldız oyuncu, birbirlerine duydukları güvenin zaten var olduğunu belirtti:
"Bilmiyorum, muhtemelen yeni bir şey öğrenmedik. Hepimiz birbirimize inanıyoruz. Ama doğuya gitmek uzun bir yolculuk. Bu turu üçte üçle tamamlamak bize büyük bir özgüven veriyor."
Lakers, galibiyetle derecesini ligin en iyisi olan 11-2'ye taşıdı. Üst üste sekizinci mağlubiyetini alan Milwaukee ise 1-11'e geriledi.
Los Angeles, Bucks'ın yaptığı 19 top kaybından 28 sayı çıkardı.
Lakers, pazar günü Phoenix Suns'a konuk olacak.