Unai Emery: 'Prens William her gün arıyor, transfer soruyor!'

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, İngiltere tahtının varisi Prens William'ın koyu bir Aston Villa taraftarı olduğunu belirterek kulüple kurduğu yakın ilişkiye dair açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Prens William'ın konuk editörlüğünü üstlendiği Country Life dergisinin özel sayısında konuşan Emery, Galler Prensi'nin transferlerden antrenmanlara kadar takımla ilgili her gelişmeyi yakından takip ettiğini söyledi.
"TRANSFER DÖNEMİNDE HER GÜN SORUYOR"
Prens William'ın özellikle transfer dönemlerinde takımla sürekli ilgilendiğini anlatan Emery, şu ifadeleri kullandı:
"Transfer döneminde her gün takımı soruyor: 'Takım nasıl? Sen nasılsın? Bazı oyuncuları nasıl oynatacağız? Nasıl bir performans göstereceğiz?' Her zaman bize çok yakın ve buna gerçekten çok ama çok değer veriyoruz."
"MÜTEVAZI KİŞİLİĞİNİ UNUTAMAM"
Prens William ile futbola dair sık sık sohbet ettiklerini belirten İspanyol teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizimle birlikteyken harika biri. Birlikte öğle yemeği yedik, antrenmanları izledi. Sohbet ediyoruz; konuştuğumuz her şey futbolla ilgili. Bizimle birlikteyken mütevazı kişiliğini gösteriyor. Bunu unutamam. Bana inanılmaz geliyor."
"PATRONUMUZ AMA BİZİMLE AYNI SEVİYEDE OLMAYA ÇALIŞIYOR"
Emery, Prens William'ın kulüp çalışanlarına yaklaşımını ise şu sözlerle anlattı:
"O bizim patronumuz ama burada yaptığımız her şeye büyük saygı göstererek her zaman bizimle aynı seviyede olmaya çalışıyor. Öğle yemeği için bizimle oturacaksa, 'Ben nereye oturuyorum?' diye soruyor. Nereye istersen! Bu harika."
Aston Villa'nın başarılarının Prens William için de büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Emery, şöyle devam etti:
"Biz gol atıyoruz, o kutluyor. Bu bizim için harika. Ona güzel haberler, iyi sonuçlar ve futbolda güzel anlar yaşatabiliyorsak bununla gurur duyuyoruz."
ASTON VILLA'YI AVRUPA'DA DA YALNIZ BIRAKMIYOR
44 yaşındaki Prens William'ın Aston Villa sevgisi, Eton'daki öğrencilik yıllarına uzanıyor. O dönemde kulübün efsane isimlerinden Paul McGrath'ı örnek alan William, okul arkadaşlarının tercih ettiği İngiltere'nin büyük kulüpleri yerine Aston Villa'yı desteklemeyi seçti.
Oğlu Prens George ile birlikte hem Villa Park'taki hem de Avrupa'daki karşılaşmalara düzenli olarak giden William, Emery yönetiminde elde edilen başarılarda da tribündeki yerini aldı.
Geçen sezon kazanılan Avrupa Ligi kupasının ardından takımla birlikte kutlamalara katılan Prens William, geçen hafta da Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Camp Nou'da oynadığı karşılaşmayı takip etti.
PRENS WILLIAM: "FUTBOL BENİM İÇİN İKİNCİ BİR AİLE"
Aynı yazıda futbol ve Aston Villa tutkusunu anlatan Prens William, taraftarlığın kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:
"Futbol benim için ikinci bir aile gibi. Aynı takımı destekleyen insanlarla bir arada olmanın yarattığı aidiyet duygusunu seviyorum. O takımı takip ederken yaşanan sevinçleri ve hayal kırıklıklarını hep birlikte yaşıyoruz. Bir yere ait olduğunuzu hissediyorsunuz."
Çocuk sahibi olduktan sonra futbola ilgisinin daha da arttığını belirten William, şöyle devam etti:
"Eskiden savunmada, genellikle sağ bekte oynardım. Babalar arasında oynanan birkaç beşe beş maça katılmayı umuyorum. Çocuk sahibi olduktan sonra futbola, tahmin ettiğimden bile daha fanatik biçimde bağlandım."
Prens William, Aston Villa'nın artık günlük hayatının bir parçası olduğunu da vurguladı:
"18 ya da 20 yaşındayken böyle değildim, uzaktan takip ediyordum. Şimdi muhtemelen her gün Aston Villa'yı düşünüyor ve konuşuyorum. Neler olup bittiğine bakmaktan keyif alıyorum: İstatistikler, oyuncuların toparlanma süreçleri, taktikler ve maçlar."
"ARKADAŞLARIM MANCHESTER UNITED VE CHELSEA TARAFTARIYDI"
Prens William, neden Aston Villa'yı desteklediğine ilişkin 2015 yılında BBC'ye yaptığı açıklamada ise sürekli başarı kazanan bir takım yerine kendisine farklı duygular yaşatacak bir kulüp aradığını söylemişti.
William, o dönem tercihini şu ifadelerle anlatmıştı:
"Uzun zaman önce, okuldayken futbola çok büyük ilgi duymaya başladım. Kendime bir kulüp arıyordum. Bütün arkadaşlarım ya Manchester United ya da Chelsea taraftarıydı. Herkesin tuttuğu takımlardan birini desteklemek istemiyordum."
"Daha çok orta sıralarda yer alan, bana duygusal açıdan daha fazla iniş çıkış yaşatabilecek bir takım istiyordum."
"BAĞ KURABİLECEĞİM BİR ŞEY HİSSETTİM"
Aston Villa'nın tarihinden ve tribün atmosferinden etkilendiğini belirten Prens William, sözlerini şöyle tamamlamıştı:
"Aston Villa'nın her zaman çok köklü bir tarihi oldu. Aston Villa'yı destekleyen arkadaşlarım var. Gittiğim ilk Federasyon Kupası maçlarından biri de 2000 yılındaki Bolton-Aston Villa karşılaşmasıydı. Ne yazık ki Villa daha sonra finalde Chelsea'ye kaybetti."
"Harikaydı. Başımdaki kırmızı beremle taraftarların arasında oturdum. Birminghamlı taraftarlarla birlikteydim ve çok güzel vakit geçirdim."
"Beni etkileyen atmosfer ve dostluktu. Orada bağ kurabileceğim bir şey olduğunu gerçekten hissettim."
"TRANSFER DÖNEMİNDE HER GÜN SORUYOR"
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Prens William'ın özellikle transfer dönemlerinde takımla sürekli ilgilendiğini anlatan Emery, şu ifadeleri kullandı:
"Transfer döneminde her gün takımı soruyor: 'Takım nasıl? Sen nasılsın? Bazı oyuncuları nasıl oynatacağız? Nasıl bir performans göstereceğiz?' Her zaman bize çok yakın ve buna gerçekten çok ama çok değer veriyoruz."
"MÜTEVAZI KİŞİLİĞİNİ UNUTAMAM"
Prens William ile futbola dair sık sık sohbet ettiklerini belirten İspanyol teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizimle birlikteyken harika biri. Birlikte öğle yemeği yedik, antrenmanları izledi. Sohbet ediyoruz; konuştuğumuz her şey futbolla ilgili. Bizimle birlikteyken mütevazı kişiliğini gösteriyor. Bunu unutamam. Bana inanılmaz geliyor."
"PATRONUMUZ AMA BİZİMLE AYNI SEVİYEDE OLMAYA ÇALIŞIYOR"
Emery, Prens William'ın kulüp çalışanlarına yaklaşımını ise şu sözlerle anlattı:
"O bizim patronumuz ama burada yaptığımız her şeye büyük saygı göstererek her zaman bizimle aynı seviyede olmaya çalışıyor. Öğle yemeği için bizimle oturacaksa, 'Ben nereye oturuyorum?' diye soruyor. Nereye istersen! Bu harika."
Aston Villa'nın başarılarının Prens William için de büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Emery, şöyle devam etti:
"Biz gol atıyoruz, o kutluyor. Bu bizim için harika. Ona güzel haberler, iyi sonuçlar ve futbolda güzel anlar yaşatabiliyorsak bununla gurur duyuyoruz."
ASTON VILLA'YI AVRUPA'DA DA YALNIZ BIRAKMIYOR
44 yaşındaki Prens William'ın Aston Villa sevgisi, Eton'daki öğrencilik yıllarına uzanıyor. O dönemde kulübün efsane isimlerinden Paul McGrath'ı örnek alan William, okul arkadaşlarının tercih ettiği İngiltere'nin büyük kulüpleri yerine Aston Villa'yı desteklemeyi seçti.
Oğlu Prens George ile birlikte hem Villa Park'taki hem de Avrupa'daki karşılaşmalara düzenli olarak giden William, Emery yönetiminde elde edilen başarılarda da tribündeki yerini aldı.
Geçen sezon kazanılan Avrupa Ligi kupasının ardından takımla birlikte kutlamalara katılan Prens William, geçen hafta da Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Camp Nou'da oynadığı karşılaşmayı takip etti.
PRENS WILLIAM: "FUTBOL BENİM İÇİN İKİNCİ BİR AİLE"
Aynı yazıda futbol ve Aston Villa tutkusunu anlatan Prens William, taraftarlığın kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:
"Futbol benim için ikinci bir aile gibi. Aynı takımı destekleyen insanlarla bir arada olmanın yarattığı aidiyet duygusunu seviyorum. O takımı takip ederken yaşanan sevinçleri ve hayal kırıklıklarını hep birlikte yaşıyoruz. Bir yere ait olduğunuzu hissediyorsunuz."
Çocuk sahibi olduktan sonra futbola ilgisinin daha da arttığını belirten William, şöyle devam etti:
"Eskiden savunmada, genellikle sağ bekte oynardım. Babalar arasında oynanan birkaç beşe beş maça katılmayı umuyorum. Çocuk sahibi olduktan sonra futbola, tahmin ettiğimden bile daha fanatik biçimde bağlandım."
Prens William, Aston Villa'nın artık günlük hayatının bir parçası olduğunu da vurguladı:
"18 ya da 20 yaşındayken böyle değildim, uzaktan takip ediyordum. Şimdi muhtemelen her gün Aston Villa'yı düşünüyor ve konuşuyorum. Neler olup bittiğine bakmaktan keyif alıyorum: İstatistikler, oyuncuların toparlanma süreçleri, taktikler ve maçlar."
"ARKADAŞLARIM MANCHESTER UNITED VE CHELSEA TARAFTARIYDI"
Prens William, neden Aston Villa'yı desteklediğine ilişkin 2015 yılında BBC'ye yaptığı açıklamada ise sürekli başarı kazanan bir takım yerine kendisine farklı duygular yaşatacak bir kulüp aradığını söylemişti.
William, o dönem tercihini şu ifadelerle anlatmıştı:
"Uzun zaman önce, okuldayken futbola çok büyük ilgi duymaya başladım. Kendime bir kulüp arıyordum. Bütün arkadaşlarım ya Manchester United ya da Chelsea taraftarıydı. Herkesin tuttuğu takımlardan birini desteklemek istemiyordum."
"Daha çok orta sıralarda yer alan, bana duygusal açıdan daha fazla iniş çıkış yaşatabilecek bir takım istiyordum."
"BAĞ KURABİLECEĞİM BİR ŞEY HİSSETTİM"
Aston Villa'nın tarihinden ve tribün atmosferinden etkilendiğini belirten Prens William, sözlerini şöyle tamamlamıştı:
"Aston Villa'nın her zaman çok köklü bir tarihi oldu. Aston Villa'yı destekleyen arkadaşlarım var. Gittiğim ilk Federasyon Kupası maçlarından biri de 2000 yılındaki Bolton-Aston Villa karşılaşmasıydı. Ne yazık ki Villa daha sonra finalde Chelsea'ye kaybetti."
"Harikaydı. Başımdaki kırmızı beremle taraftarların arasında oturdum. Birminghamlı taraftarlarla birlikteydim ve çok güzel vakit geçirdim."
"Beni etkileyen atmosfer ve dostluktu. Orada bağ kurabileceğim bir şey olduğunu gerçekten hissettim."