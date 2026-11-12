Milwaukee Bucks guardı Tyler Herro, sezona 1-11'lik dereceyle başlayan ve üst üste sekiz mağlubiyet alan takımının durumundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Basketbol kariyerinde daha önce böyle bir dönem yaşamadığını belirten Herro, şu ifadeleri kullandı:
"Hayatımda hiç bu kadar kaybetmemiştim. Gülümseyip her şey yolundaymış gibi davranamayız. Buradaki amaç kazanmak. Bize bunun için, maç kazanmak için para ödeniyor."
Herro, son olarak Los Angeles Lakers karşısında alınan 123-112'lik mağlubiyette 27 sayı üreterek takımının en skorer oyuncusu oldu. Ancak yıldız guardın çabası, Milwaukee'nin mağlubiyet serisini sonlandırmasına yetmedi.
Sezonun ilk 12 maçında yalnızca bir galibiyet alabilen Bucks'ta Herro'nun açıklamaları, kötü başlangıcın takım içinde yarattığı hayal kırıklığını ortaya koydu.
"Hayatımda hiç bu kadar kaybetmemiştim. Gülümseyip her şey yolundaymış gibi davranamayız. Buradaki amaç kazanmak. Bize bunun için, maç kazanmak için para ödeniyor."
Herro, son olarak Los Angeles Lakers karşısında alınan 123-112'lik mağlubiyette 27 sayı üreterek takımının en skorer oyuncusu oldu. Ancak yıldız guardın çabası, Milwaukee'nin mağlubiyet serisini sonlandırmasına yetmedi.
Sezonun ilk 12 maçında yalnızca bir galibiyet alabilen Bucks'ta Herro'nun açıklamaları, kötü başlangıcın takım içinde yarattığı hayal kırıklığını ortaya koydu.
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