De Ketelaere: 'Yenilmesi zor bir takımız!'

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Belçika'da Charles De Ketelaere, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zor anlar yaşadıklarını ancak yedikleri golün ardından çözüm bulduklarını belirten Belçikalı futbolcu, "Zor anlar yaşadık, ancak gol yedikten sonra çözümü bulduk ve mükemmel bir maç çıkardık. Biz yenilmesi zor, iyi bir takımız. Bu önemli bir galibiyetti.
Gol atmak çok güzel bir duygu. Forvet olarak, sonuçta gol sayınızla değerlendiriliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Gol atmak çok güzel bir duygu. Forvet olarak, sonuçta gol sayınızla değerlendiriliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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