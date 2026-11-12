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De Ketelaere: "Yenilmesi zor bir takımız!"

Belçika'nın Türkiye'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Charles De Ketelaere, mücadeleyi değerlendirirken galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 23:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
De Ketelaere: 'Yenilmesi zor bir takımız!'
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Belçika'da Charles De Ketelaere, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zor anlar yaşadıklarını ancak yedikleri golün ardından çözüm bulduklarını belirten Belçikalı futbolcu, "Zor anlar yaşadık, ancak gol yedikten sonra çözümü bulduk ve mükemmel bir maç çıkardık. Biz yenilmesi zor, iyi bir takımız. Bu önemli bir galibiyetti.

Gol atmak çok güzel bir duygu. Forvet olarak, sonuçta gol sayınızla değerlendiriliyorsunuz." ifadelerini kullandı.



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