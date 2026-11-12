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Rudi Völler: "Musiala, eski seviyesine dönecek"

Almanya Milli Takımı Futbol Direktörü Rudi Völler, Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 13:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rudi Völler: 'Musiala, eski seviyesine dönecek'
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Almanya Milli Takımı Futbol Direktörü Rudi Völler, Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness'in Jamal Musiala ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hoeness, geçtiğimiz günlerde, "Onunla bir ikilem içindeyiz. Basitçe tedavi edilemeyen, ilaçlarla bir ölçüde yönetilebilen bir hastalığı var. Eski performans seviyesine dönüp dönemeyeceği belirsiz." demişti.

Rudi Völler ise, "Jamal Musiala'nın eski seviyesine geri döneceğine eminim. Şüpheci olmak için hiçbir neden yok. Yaşı hala genç ve onu pek çok turnuvada en üst seviyede göreceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

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"Bazı zorluklar yaşadı ancak şimdi her şey iyi yönde ilerliyor. Çevresindeki tüm insanların desteğine sahip." diyen Völler, "Hepimiz Uli'yi tanıyoruz. Kendi tarzında biraz kışkırtmayı seviyor olabilir ama bunu asla kötü niyetle yapmaz. Uli her zaman oyuncularını korumuş ve desteklemiştir. Bazen bir oyuncuyu övüp diğerine daha eleştirel yaklaşabilir ama içten içe tüm oyuncuları sever." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih'te bu sezon 4 maçta süre bulan Musiala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

MUSIALA'NIN RAHATSIZLIĞI

Bayern Münih'in 23 yaşındaki yıldız futbolcusu Jamal Musiala'ya konulan tıbbi teşhis absans epilepsisi (absans nöbetleri) adlı nörolojik bir rahatsızlıktır. Beyindeki talamus bölgesinde anlık bir işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan bu durum, kişinin bilincinin çok kısa bir süreliğine kapanmasına ve dış dünya ile bağlantısının geçici olarak kesilmesine yol açar. Musiala, sezon öncesi iki hazırlık maçında sahada baygınlık geçirmişti.



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