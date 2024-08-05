Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın yükseliş eğiliminde hareket eden gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,21 artışla 2 bin 608 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 605 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 306 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 160 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,15 altında 2 bin 442 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,60 azalışla 2 bin 427 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara oluyor. Resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep güçlenirken, yüzde 3,72'ye inerek 29 Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi daha sonra yüzde 3,73 seviyelerinde dengelendi. Bu gelişmelerle dolar endeksi, 102,9 seviyelerine gerildi.

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