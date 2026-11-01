Talisca'dan olay Fenerbahçe cevabı!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması ve son dönemde alınan kararlar tartışılmaya devam ederken eski teknik direktör Ersun Yanal'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetimin transfer stratejisini sorgulayan Yanal, takımdan ayrılan hücum oyuncularının yerlerinin doldurulamamasına dikkat çekti. Talisca'nın bu yorumlara verdiği yanıt ise olay oldu.
"HASTA MISINIZ SİZ?"
Fenerbahçe'nin kadro planlamasında önemli hatalar yapıldığını savunan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kadronun ofansif iki oyuncusunu niye gönderdiniz? Yerlerine daha kaliteli bir oyuncu niye almadınız? İstifa eden hocayla niye devam ettiniz? Bu ciddi anlamda keyfî bir karardır!"
Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin hücum gücüne katkı sağlayan bir futbolcuyla yolların ayrılmasını da sert bir dille eleştirdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan, Şampiyonlar Ligi serüveninde gol kralı olan, leblebi gibi gol atan adamı niye gönderdiniz ya? Hasta mısınız siz?"
TALISCA'DAN ACUN ILICALI ÇIKIŞI
Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca da yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Talisca, kendisini sarı-lacivertli kulübe getiren isme vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Tüm bunların neden yaşandığını anlamak çok kolay! Ne de olsa beni kulübe getiren Acun Ilıcalı'ydı."
Yanal'ın transfer politikasına yönelik eleştirileri ve Talisca'nın Acun Ilıcalı hakkındaki sözleri, Fenerbahçe'de kadro yapılanmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
"HASTA MISINIZ SİZ?"
Fenerbahçe'nin kadro planlamasında önemli hatalar yapıldığını savunan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kadronun ofansif iki oyuncusunu niye gönderdiniz? Yerlerine daha kaliteli bir oyuncu niye almadınız? İstifa eden hocayla niye devam ettiniz? Bu ciddi anlamda keyfî bir karardır!"
Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin hücum gücüne katkı sağlayan bir futbolcuyla yolların ayrılmasını da sert bir dille eleştirdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan, Şampiyonlar Ligi serüveninde gol kralı olan, leblebi gibi gol atan adamı niye gönderdiniz ya? Hasta mısınız siz?"
TALISCA'DAN ACUN ILICALI ÇIKIŞI
Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca da yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Talisca, kendisini sarı-lacivertli kulübe getiren isme vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Tüm bunların neden yaşandığını anlamak çok kolay! Ne de olsa beni kulübe getiren Acun Ilıcalı'ydı."
Yanal'ın transfer politikasına yönelik eleştirileri ve Talisca'nın Acun Ilıcalı hakkındaki sözleri, Fenerbahçe'de kadro yapılanmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.