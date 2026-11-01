Marcus Rafferty: 'Asla vazgeçmedik'

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da takımının ikinci golünü atan Marcus Rafferty, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İYİ BİR ENERJİ KATMAK İSTEDİM"
Karşılaşmada 2-1 geride oldukları sırada oyuna dahil olduğunu belirten Rafferty, takımın mücadeleyi bırakmadığını vurguladı.
Genç futbolcu, "İyi bir takıma karşı zor bir duruma düştük ama takım arkadaşlarımıza güveniyoruz, asla vazgeçmedik ve savaşmaya devam ettik. Bu şekilde oynayınca iyi şanslar çıkıyor. Mutluyum. Puan için mutluyuz. Herkese teşekkür ederim.
2-1'de oyuna girdim ve iyi bir enerji katmak istedim. Sonra iyi bir enerji getirdiğimi düşünüyorum. Kafayı vurmak için doğru yerdeydim." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada 2-1 geride oldukları sırada oyuna dahil olduğunu belirten Rafferty, takımın mücadeleyi bırakmadığını vurguladı.
Genç futbolcu, "İyi bir takıma karşı zor bir duruma düştük ama takım arkadaşlarımıza güveniyoruz, asla vazgeçmedik ve savaşmaya devam ettik. Bu şekilde oynayınca iyi şanslar çıkıyor. Mutluyum. Puan için mutluyuz. Herkese teşekkür ederim.
2-1'de oyuna girdim ve iyi bir enerji katmak istedim. Sonra iyi bir enerji getirdiğimi düşünüyorum. Kafayı vurmak için doğru yerdeydim." ifadelerini kullandı.